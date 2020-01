Arrowverse: De nouvelles remorques taquinent la vie après la crise, série Arrow Spinoff

Avertissement: SPOILERS pour Crisis On Infinite Earths Parties 4 et 5.

Crisis On Infinite Earths a officiellement pris fin avec les 5 heures Arrowverse L’événement a changé la gamme DC TV de CW pour toujours pour les années à venir. Depuis la toute fin du pilote The Flash, la franchise DC de Greg Berlanti sur The CW taquine l’arrivée du scénario emblématique de DC sur le petit écran. Le réseau a augmenté la montée en puissance à travers le crossover Elseworlds en 2018. Mais grâce à Arrow saison 8 et The Flash saison 6, les téléspectateurs ont vu deux des principales séries d’Arrowverse faire le travail préparatoire pour ce qui serait un changeur de jeu d’un crossover.

Alors que la première moitié de la saison touchait à sa fin, le crossover a commencé en décembre alors que le Multivers a été retiré par l’Anti-Monitor (LaMonica Garrett). Mais avec le crossover qui reprend cette semaine, les héros restants de l’Arrowverse se sont réunis et ont mené leur combat ultime. Alors que le crossover a commencé à toucher à sa fin, l’élément central du scénario est venu à maturité alors qu’un nouvel univers était né. Mais avec une nouvelle réalité est venue une nouvelle histoire car les mondes ont maintenant fusionné, et tous les héros de The CW sont unis sur une seule Terre. Selon les producteurs exécutifs, Crisis On Infinite Earths a été promis de parcourir certaines des saisons restantes des autres émissions en raison du changement massif du statu quo.

CONNEXES: La crise déplace tous les spectacles d’Arrowverse sur une seule Terre

Comme les cinq parties ont maintenant été diffusées, The CW commence à montrer leur main pour ce qui s’en vient. Après la diffusion de la conclusion de deux heures, The CW a publié des bandes-annonces pour les prochains épisodes de Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow, Black Lightning et Batwoman. L’une des plus grandes bandes-annonces de la programmation est la première séquence de l’avant-dernier épisode d’Arrow qui servira de pilote de porte dérobée pour la série dérivée Green Arrow et les Canaries. Alors que Superman et Lois ont été commandés à la série par The CW cette semaine, le sort du spin-off d’Arrow reste incertain. Découvrez les six remorques ci-dessous:

Il reste à voir dans quelle mesure les secondes moitiés respectives de toutes les émissions s’attaqueront à l’effet post-crise. Avec The Flash et Supergirl ayant survécu à la version TV de Crisis, contrairement à l’incarnation comique, leurs premiers épisodes seront ceux qui s’attaqueront principalement aux conséquences. Black Lightning ayant été auparavant la seule série de DC TV sur The CW à ne pas apparaître dans aucune des émissions d’Arrowverse aura certainement beaucoup à faire face à cette nouvelle réalité.

Avec cela ayant été le croisement le plus ambitieux de tous les temps pour The CW, seul le temps dira quelles aventures de croisement attendent l’Arrowverse sur toute la ligne. Alors que la crise est maintenant terminée, les émissions pourront désormais revenir à concentrer la plupart de leurs épisodes sur leurs arcs de saison respectifs. Mais plus ou moins, Crisis On Infinite Earths aura probablement un effet important à travers tous les Arrowverse spectacles pour le reste de la saison.

SUIVANT: Le nouveau multivers d’Arrowverse dévoilé: qui montre sur quelles terres

Source: The CW