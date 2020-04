Artemis: la NASA détaille ses plans pour établir des humains sur la Lune

Artemis, le programme de la NASA, vise à ramener les humains sur la Lune, mais dans le but d’y rester pour toujours et de faire des missions scientifiques et d’exploration supplémentaires, y compris sur Mars.

Mais comment la NASA va-t-elle faire pour que les gens puissent rester sur la Lune pour des missions scientifiques à long terme? L’agence spatiale a fourni des informations détaillées sur ses plans, qui décrivent certains éléments d’infrastructure importants qu’elle prévoit d’installer sur la surface lunaire.

Les plans de la NASA se concentrent sur trois éléments clés qui permettraient une présence humaine soutenue et des travaux de recherche sur la surface de la Lune.

Artemis, la NASA prévoit une présence humaine soutenue sur la Lune

Un véhicule de terrain Luna qui serait utilisé par l’équipage pour se déplacer sur la surface lunaire. C’est essentiellement un rover. Il n’aurait pas de cabine fermée, donc les astronautes porteraient des combinaisons spatiales extravéhiculaires, des protecteurs complets à porter lors de courts trajets.

Une plate-forme de mobilité habitable, qui serait un rover plus grand, qui serait entièrement confiné et mis sous pression, ce qui leur permettrait des trajets plus longs, jusqu’à 45 jours, depuis le site d’atterrissage du vaisseau spatial.

Un habitat à la surface de la base lunaire qui pourrait servir de résidence fixe à l’équipage. Il pourrait accueillir jusqu’à 4 astronautes à la fois, bien que la plate-forme de mobilité habitable soit la principale résidence active pour les missions de surface. Pendant ce temps, la station spatiale Gateway, en orbite autour de la Lune, serait la principale base d’opérations pour l’équipage qui n’est pas engagé dans une exploration active de la surface.

Comme la Station spatiale internationale, ISS, Gateway est conçue pour s’étendre au fil du temps, avec de nouveaux modules attachés pour ajouter des capacités d’habitabilité de l’équipage, ainsi qu’un espace de travail et de sperme supplémentaire. Cela sera important pour les missions à la surface de la Lune, ainsi que pour une station d’itinéraire pour l’exploration de Mars et au-delà.

La NASA dit également que les robots robotiques seront un élément clé de son infrastructure lunaire, qui sera utilisée pour la collecte de données et de matériaux pour la recherche, ainsi que pour aider à stimuler le développement de la production de ressources clés pour une présence soutenue, comme l’eau, le carburant et l’oxygène.

Il donne également quelques détails sur ses plans pour Mars, y compris la façon dont une équipe de quatre personnes sera envoyée à Gateway pendant plusieurs mois pour un voyage aller simple simulé sur Mars. S’il était réalisé comme prévu, il s’agirait du plus long séjour humain continu au voisinage de l’espace lointain, et d’une étape importante dans la compréhension du fonctionnement d’un voyage humain vers Mars.

Le plan d’exploration et de développement lunaire de la NASA est disponible sur son site officiel, où vous pouvez obtenir tous les détails sur le vaste programme mentionné ci-dessus. Artemis et son calendrier seront sûrement affectés par la crise mondiale des coronavirus, mais il est peu probable que les objectifs du programme changent trop, même si les objectifs pour y parvenir changent.

Partagez-le avec vos amis!