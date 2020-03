“Artemise Fowl”, Disney présente la bande annonce de sa nouvelle adaptation littéraire

Vous pensez peut-être que Disney Je vivais de remakes de classiques animés, mais je n’ai toujours pas d’idées dans l’encrier. Il Le 29 mai sera présenté «Artemise Fowl», film basé sur des livres écrits par Eoin Colfer

Dans les livres, Artemise Fowl est un jeune criminel de seulement douze ans. Avec son majordome, il vole de l’or à d’autres êtres magiques. Comme vous pouvez le voir dans la bande-annonce, House of the Mouse n’a pas aimé que le protagoniste soit un voleur et ait décidé de faire le tour du script, ce que les fans de la saga n’ont pas aimé du tout. Un mauvais départ pour Disney qui n’a pas eu beaucoup de chance avec ses vrais films d’action non basés sur des classiques animés, comme “Tomorrowland” ou “A Fold in Time”.

C’est tout faux.

Artemis Fowl était un méchant froid et calculateur. C’est ce qui a rendu les livres uniques, car il était le méchant, mais vous l’encouragiez toujours.

Ensuite, Disney arrive, jette de la poussière de lutin sur Artemis et maintenant c’est un bon garçon héros avec un cœur d’or. https://t.co/GUy16wDeSU

– ᥴꪖ ડડⅈꫀ ꪖꪶꫀ᥊ⅈꪖ 𝕍𝕖𝕘𝕒 (@NotJosieGrossy) 2 mars 2020

Artemise Fowl son est joué par le nouvel acteur Ferdia Shaw. Dans le rôle de son père est la connaissance Colin Farrell. Pour sauver son père, il aura l’aide du nain géant Mulch Diggums (qui ressemble à une personne normale) joué par Josh Gad (Beauty and the Beast), également de la fée Holly Short jouée par Lara McDonnell (Invisible: l’histoire des sœurs Bronte) et dans le rôle du majordome que nous avons Nonso Anozie (Cendrillon)

Ce film est en développement depuis 2015 sous la direction de Kenneth Branagh (Cendrillon) et avec le scénario du dramaturge irlandais Conor McPherson. Si Disney réussit, il pourrait avoir le prochain Harry Potter, ce qui lui donnerait au moins 8 films, mais étant donné la mauvaise réception de la bande-annonce, il est très difficile de l’obtenir.