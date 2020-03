Asics lance enfin sa première chaussure de course en carbone pour affronter les VaporFlys de Nike

Asics a publié un trio de nouvelles chaussures de sport dans une salle d’exposition VR, y compris sa première paire de chaussures de course avec une plaque en fibre de carbone.

Après le succès de la chaussure de course VaporFly de Nike et la décision de ne pas interdire de tels modèles aux Jeux olympiques de Tokyo 2020 (maintenant retardés), ce n’était qu’une question de temps avant qu’Asics ne fasse de même avec sa propre conception de plaque de carbone.

L’Asics Metaracer est une chaussure de course à pied qui comprend une plaque en fibre de carbone pour une meilleure stabilité, une forme de ressort de pied repensée pour réduire la tension sur les muscles du mollet et une tige en mesh redessinée pour garder vos pieds au frais.

La société a testé un prototype de chaussure en fibre de carbone avec le triathlète Jan Frodeno lors du Championnat du monde Ironman 2019, mais c’est sa première révélation officielle.

Le lancement devait initialement avoir lieu lors du sommet de l’innovation Asics au Japon, mais les restrictions de voyage ont conduit les organisateurs à passer à un “ laboratoire d’innovation virtuel ”, où les participants ont pu voir le design en trois dimensions et écouter les présentations depuis leur domicile.

Plus rapide, plus haut

Asics a également utilisé l’événement VR pour dévoiler une nouvelle chaussure de piste; son premier sans pointes métalliques, qui sont traditionnellement utilisées pour fournir aux sprinters une traction supplémentaire, mais ajouter du poids supplémentaire. La Metasprint remplace les pointes par une semelle extérieure en fibre de carbone en nid d’abeille qui offre une adhérence comparable, mais est nettement plus légère que les modèles traditionnels.

Asics affirme que l’absence de pointes signifie également un transfert de puissance amélioré à chaque étape, ce qui entraîne à son tour des vitesses plus rapides.

Image 1 de 3

Asics Metaracer (Crédit image: Asics) Image 2 sur 3

Asics Metasprint (Crédit image: Asics) Image 3 sur 3

Asics Metarise (Crédit d’image: Asics Metarise)

La troisième et dernière conception de la nouvelle gamme est la Metarise – une chaussure de volley-ball conçue pour vous aider à sauter plus haut lorsque vous attaquez le ballon. Un talon et une semelle biseautés, ainsi que le support de la semelle intermédiaire ailée, vous aident à vous préparer pour des sauts plus élevés, tandis que Flytefoam propriétaire d’Asics offre un atterrissage en douceur.

Le prix et la disponibilité restent à confirmer, mais il sera particulièrement intéressant de voir comment le coût du Metaracer se compare dans un créneau de plus en plus concurrentiel.

garmin – forerunner 235 -…

GARMIN VivoActive 3 avec …

Montre de fitness Fitbit Ionic, …

Polar Vantage V Multisport …