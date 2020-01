Asphalt 9: Legends arrive sur Mac grâce à Catalyst

Gameloft a introduit Asphalt 9: Legends sur le Mac en tant qu’application Catalyst, tout comme il l’avait annoncé lors de la WWDC en juin dernier. Le jeu était l’un de ceux présentés par Apple pour souligner ce qui peut être fait avec Catalyst et bien qu’il ait fallu du temps pour arriver sur le Mac App Store, il est maintenant là.

Le jeu est téléchargeable gratuitement avec les achats intégrés, tout comme sur iPhone, iPad et Apple TV. Et il offre de nombreuses possibilités pour que les joueurs reviennent pour en savoir plus.

Asphalt 9: Legends propose une liste complète de véritables hypercars de fabricants renommés tels que Ferrari, Porsche, Lamborghini et W Motors. Choisissez votre course de rêve et faites la course dans des endroits spectaculaires à travers le monde. Laissez vos limites dans la poussière et devenez une “légende de la piste!”

Gameloft dit que les joueurs pourront commencer leur carrière sur un appareil, puis passer à un autre grâce au jeu croisé, tandis que les joueurs Mac peuvent s’attendre à un solide 60 images par seconde au fur et à mesure de leur course.

Avec la puissance de Mac Catalyst, Gameloft Barcelona a pu créer une expérience multiplateforme d’Asphalt 9: Legends pour l’écosystème Apple, permettant aux joueurs de commencer leur carrière de course sur leurs appareils iOS et de la reprendre de manière transparente sur leur Mac, en tirant parti de sauve. Les joueurs découvriront le même contenu sur macOS, iPadOS et iOS, y compris les graphiques repoussant les limites d’Asphalt 9: Legends sur un écran encore plus grand et à des résolutions plus élevées tout en fonctionnant à 60 images par seconde.

Gameloft tire même parti de “Se connecter avec Apple” pour faciliter le démarrage des utilisateurs sans avoir à créer de nouveaux comptes simplement pour jouer à leur jeu.

Pour compléter les choses, les joueurs peuvent également s’attendre à ce que la version Mac d’Asphalt 9: Legends conserve la parité des fonctionnalités avec la version iOS, quelque chose qui sera de la musique aux oreilles du public hardcore du jeu.

Vous pouvez télécharger Asphalt 9: Legends dans le Mac App Store dès maintenant.

