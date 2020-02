Aspirateur robot 128 $, Stick Fire TV 25 $, chargeur sans fil 15 $, bande LED 18 $, plus – .

Janvier a été rempli de quelques-unes des meilleures offres que nous ayons vues depuis avant les vacances. Heureusement pour vous, février démarre encore plus fort! Les faits saillants de la rafle des offres quotidiennes de samedi que vous ne voulez pas manquer comprennent la fin d’une vente qui vous offre un Fire TV Stick 4K de 50 $ pour 34,99 $ et un Fire TV Stick de 40 $ pour 24,99 $, un aspirateur robot ILIFE étonnamment bon en vente pour seulement 128 $, un couteau 15 pièces en acier inoxydable à haute teneur en carbone pour 33,98 $ au lieu de 120 $, un téléviseur Fire 4K 50 pouces le plus vendu pour seulement 279,99 $, la version FHD de 43 pouces pour 219,99 $, le meilleur support de charge sans fil rapide d’Anker pour 14,99 $ , une bande lumineuse LED populaire pour seulement 17,84 $, une lampe de bureau LED élégante et moderne pour seulement 15,99 $, et le DVR d’Amazon pour 230 $ pour les coupe-câbles pour seulement 144,99 $. Découvrez ci-dessous toutes les meilleures offres du jour.

Fire TV Stick 4K

La clé multimédia en streaming 4K la plus puissante.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Lancez et contrôlez du contenu avec Alexa Voice Remote.

Profitez d’une image brillante avec accès à 4K Ultra HD, Dolby Vision, HDR et HDR10 +.

Choisissez parmi 500 000 films et épisodes télévisés.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Fire TV Stick

Le lecteur multimédia de streaming le plus vendu, avec Alexa Voice Remote (2e génération, sorti en 2019).

Utilisez les boutons d’alimentation, de volume et de sourdine dédiés pour contrôler votre téléviseur, votre barre de son et votre récepteur.

Regardez les favoris de Netflix, YouTube, Prime Video, Disney +, Apple TV, HBO et plus encore. Diffusez gratuitement avec Pluton, IMDB TV et plus encore.

Plus de stockage pour les applications et les jeux que tout autre support multimédia en streaming.

Découvrez des dizaines de milliers de canaux, d’applications et de compétences Alexa, ainsi que parcourez des millions de sites Web à l’aide de Firefox ou Silk.

Alexa on Fire TV offre l’expérience vocale la plus complète de tout lecteur multimédia en streaming.

Les membres d’Amazon Prime bénéficient d’un accès illimité à des milliers de films et d’épisodes télévisés.

Pas de câble ou de satellite? Regardez la télévision et les sports en direct avec des abonnements à Hulu, Sling, YouTube TV et autres.

Associez-le à des écouteurs Bluetooth compatibles pour écouter des films et de la musique.

Aspirateur robot ILIFE V3s Pro

Avec une technologie de soin des cheveux pour animaux de compagnie sans enchevêtrement, se concentre sur la récupération des poils, de la saleté et des débris sur les sols durs. Diamètre des roues – 65 mm

Conception à profil bas pour nettoyer sous les lits, les meubles où la saleté se cache. Idéal pour le bois dur, le carrelage, le stratifié ou la pierre.

Auto-charge, programme programmable, capteurs intelligents pour anti-choc et anti-chute. Durée 90-100 minutes

Fonctionnement facile avec télécommande ou bouton de nettoyage automatique à une touche sur le robot.

Conseil: entretien facile, videz la poubelle et nettoyez le filtre après chaque utilisation. Remplacez le filtre tous les mois.

Une équipe de service à la clientèle de 12 mois et des États-Unis vous offre la tranquillité d’esprit et un excellent service

Ensemble de 15 couteaux de cuisine avec affûteur

【ENSEMBLE DE COUTEAUX TOUT-EN-UN】 Ensemble de couteaux professionnels comprend: couteau de chef 8 ″, couteau à pain 8 ″, couteau à trancher 8 ″, couteau Santoku 7 ″, couteau utilitaire 5 ″, couteau d’office 3,5 ″, ciseaux de cuisine, aiguiseur de couteau, 6 pièces de 5 “couteau à steak et bloc en bois d’acacia

【QUALITÉ PROFESSIONNELLE】 Toutes les lames de couteaux sont forgées en acier inoxydable allemand supérieur à haut carbone avec une résistance exceptionnelle à la corrosion et à l’oxydation. Mitre solide et durable pour une stabilité et un contrôle parfaits.Chaque lame de couteau polie à la main de chaque côté, rend les couteaux très affûtés.

【POIGNÉE ERGONOMIQUE】 La poignée ergonomique offre confort et confiance dans la manipulation, la robustesse et la durabilité, en particulier lors d’une utilisation prolongée. Un mélange parfait de design et de praticité!

【ENTRETIEN ET STOCKAGE FACILE】 Tous les couteaux sont bien organisés en un magnifique bloc de bois d’acacia, qui pourrait être un décor de cuisine parfait tout en réduisant le risque de rouille (lave-vaisselle sûr et lavage à la main recommandé). Cadeau parfait pour Thanksgiving, mariage, anniversaire, Pendre la crémaillère.

【SERVICE APRÈS-VENTE】 Offrant un support de qualité et de satisfaction à vie et un support client dédié par e-mail 24h / 24. Notre équipe client est là pour vous aider si vous avez des questions sur vos couteaux. Nous voulons faire tout notre possible pour vous faire plaisir avec notre set de couteaux.

TOSHIBA 50LF711U20 Téléviseur LED Smart HDR 4K Ultra HD 50 pouces – Fire TV Edition

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Dolby Vision HDR – Image 4K HDR améliorée avec une plage de contraste étendue et une luminosité supérieure.

Qualité d’image réaliste – Découvrez une qualité d’image 4K Ultra HD à couper le souffle avec plus de 8 millions de pixels pour une clarté étonnante, un contraste profond et des couleurs vives. Regardez des films et des émissions de télévision prendre vie en ultra haute définition.

Télécommande vocale avec Alexa – Tout ce que vous attendez d’une télécommande – plus lancer des applications, rechercher des émissions de télévision, changer les entrées, contrôler les appareils intelligents et plus encore, en utilisant uniquement votre voix. Avec les boutons Prime Video, Netflix, HBO et PlayStation Vue, accédez instantanément à vos applications préférées.

Continue de devenir plus intelligent – Ce téléviseur est intelligent et simple à tous points de vue. Branchez-le, connectez-vous au Wi-Fi et profitez-en. De plus, votre téléviseur devient de plus en plus intelligent grâce aux nouvelles compétences et fonctionnalités d’Alexa grâce à des mises à jour logicielles en direct automatiques, afin que vous ayez toujours les dernières nouveautés.

Toshiba 43LF421U19 43 pouces 1080p Full HD Smart LED TV – Fire TV Edition

Expérience Fire TV intégrée – Fire TV Edition rassemble la télévision en direct et votre contenu de streaming préféré sur l’écran d’accueil. Connectez n’importe quelle antenne HD (vendue séparément) pour regarder la télévision en direct en direct ou diffuser des films et des émissions de Disney +, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, HBO et plus encore.

Avec l’expérience Fire TV intégrée, profitez de dizaines de milliers de chaînes, d’applications et de compétences Alexa, y compris Disney +, Netflix, YouTube, Prime Video, Hulu, HBO, SHOWTIME, STARZ, etc.

Fire TV Edition intègre de manière transparente des chaînes de télévision en direct et de diffusion en continu sur un écran d’accueil unifié (antenne HD requise).

Contrôlez facilement votre téléviseur avec la télécommande vocale incluse avec Alexa — plus, lancez des applications, recherchez des titres, écoutez de la musique, changez les entrées, contrôlez les appareils intelligents et bien plus, en utilisant uniquement votre voix.

Dimensions (L x H x P): TV sans support: 38,2 ”x 22,5” x 3,2 ”, TV avec support: 38,2” x 24,3 ”x 8,9”. Options d’entrée / sortie pour plusieurs appareils: 3 HDMI dont 1 avec ARC, USB, entrée composite, entrée antenne / câble, sortie numérique (optique), sortie audio, Ethernet.

Chargeur sans fil Anker, support PowerWave 10 W max.

L’avantage Anker: rejoignez les plus de 50 millions de personnes grâce à notre technologie de pointe.

Un Galaxy of Speed: un chipset à haute efficacité fournit une charge à haute vitesse de 10 W pour Samsung Galaxy, tandis que les iPhones bénéficient d’une charge de 7,5 W. Pour de meilleurs résultats, utilisez un adaptateur de charge rapide 2. 0 ou 3. 0 (9V / 2a) pour le chargement du Samsung Galaxy et de l’iPhone.

Flip It: chargez en orientation paysage tout en regardant des vidéos, ou en mode portrait pour la messagerie et la reconnaissance faciale.

Compatible avec les boîtiers: ne cherchez pas avec votre coque de téléphone. Powerwave se charge directement à travers des étuis de protection. Boîtiers en caoutchouc / plastique / TPU de moins de 5 mm d’épaisseur uniquement. Les attaches ou cartes magnétiques et métalliques empêcheront la charge.

Ce que vous obtenez: support PowerWave, câble micro USB de 4 pieds, guide de bienvenue, 18 mois sans souci et service client amical. (Adaptateur secteur non inclus)

Kit de bandes lumineuses RVB imperméables Govee 16,4 pi

Couleurs multiples: bandes lumineuses à LED avec télécommande infrarouge à 44 touches, fournissent les principaux rouge, vert, bleu (RVB) et blanc, ainsi que 16 options multicolores pour bricoler votre couleur préférée pour décorer votre pièce.

Décoration parfaite: la bande lumineuse à changement de couleur Govee est un ornement de maison parfait, transforme votre salon, chambre, maison, cuisine, plafond, arrière de la télévision, bureau, escaliers et plus avec des lumières colorées. Vous donne une vie colorée.

Collez fermement, installation facile: l’adhésif 3M professionnel et plus résistant est bon pour résoudre le problème de chute de la bande, collez fermement les bandes lumineuses sur le mur ou le téléviseur avec les clips adhésifs 3M supplémentaires. Vous pouvez couper toutes les 3 LED le long des marques de coupe sans endommager les bandes de repos.

Plus lumineux et coloré: la bande lumineuse Govee est dotée de LED de qualité SMD 5050 qui durent jusqu’à 50 000 heures d’éclairage. La luminosité de 8 degrés, de faible à brillante, peut créer une ambiance romantique ou énergique.

IP65 étanche: embellissez votre jardin ou un camping-car avec la bande lumineuse LED [Notice: power adapter and controller are NOT waterproof] Bandes LED Govee 16,4 pieds, télécommande, alimentation 12V / 1,5A, 5 clips adhésifs Garantie 12 mois, service 24h / 24.

Lampe de bureau LED portable TaoTronics

Bouton tactile ergonomique: basculez sans effort entre 3 modes de couleur (blanc, blanc chaud et blanc naturel) et 5 niveaux de luminosité

Ampoule économe en énergie et de longue durée: l’ampoule LED à économie d’énergie de classe A dure jusqu’à 50000 heures dans des conditions normales d’utilisation

Fonction de mémoire automatique: conservez facilement vos paramètres préférés; la lampe sélectionne automatiquement le niveau de luminosité que vous avez choisi auparavant. La luminosité et le mode de la dernière utilisation peuvent être mémorisés en cas de puissance constante, mais ne peuvent pas être mémorisés après avoir débranché l’alimentation

Léger et réglable: bras multi-articulé pour une fonctionnalité ultime; forme élégante et compacte pour un positionnement facile dans n’importe quel environnement

Double alimentation pratique: alimentation via un câble USB ou un adaptateur secteur pour une utilisation n’importe où, à tout moment. Vous pouvez utiliser l’alimentation mobile pour alimenter la lampe de bureau, mais la lampe elle-même n’a pas de batterie

Refonte de Fire TV

Fire TV Recast est un DVR qui vous permet de regarder et d’enregistrer la télévision en direct à la maison avec Fire TV ou Echo Show, ou en déplacement avec un appareil mobile compatible, sans frais mensuels.

Profitez des sports en direct, des actualités locales, des émissions nocturnes et d’autres ne peuvent pas manquer la télévision des chaînes disponibles via une antenne HD (vendue séparément).

Enregistrez jusqu’à 2 émissions à la fois. De plus, stockez jusqu’à 75 heures de programmation HD.

Avec un appareil compatible Alexa, utilisez votre voix pour rechercher des émissions, contrôler le guide des chaînes et gérer les enregistrements.

Les flux vidéo les plus fiables sur Wi-Fi de tout DVR en direct.

