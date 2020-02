Assassin’s Creed Syndicate et Faeria gratuitement sur Epic Games

Après nous avoir donné un AAA la semaine dernière, Epic Games inclut à nouveau un autre grand titre parmi ses nouveaux jeux gratuits avec Assassin’s Creed Syndicate, et un autre grand indie comme Faeria.

En répétant la procédure habituelle, le jeu sera disponible sur Epic Games Store, nous n’aurons donc qu’à nous connecter avec notre compte Epic, accéder à chacune des pages de jeux (Assassin’s Creed Syndicate et Faeria), et terminer l’achat gratuit.

Bien que nous ayons également la possibilité de les ajouter directement depuis le lanceur d’applications de bureau, qui nous fournira un petit pop-up à droite à l’intérieur de notre moniteur lors du démarrage. De cette façon, nous pouvons ajouter les jeux gratuits directement à notre bibliothèque sans ouvrir le navigateur Web.

Enfin, n’oubliez pas que les nouveaux jeux gratuits ne peuvent être échangés gratuitement que pendant une semaine, donc si nous sommes intéressés à les enregistrer, nous devrons le faire avant la prochaine Jeudi 27 Février à 16h59 (heure de la péninsule).

Assassin’s Creed Syndicate

Une autre des grandes surprises parmi les jeux gratuits d’Epic Games vient de la main de l’une des livraisons préférées de cette saga d’action et de plateformes, au plus fort de la révolution industrielle où nous incarnerons le jeune Jacob Frye et son groupe à prenez papen dans la bataille éternelle contre les Templiers.

De plus, comme d’habitude, cette livraison aura beaucoup de détails et d’environnements inspirés par de vrais événements historiques, pouvant rencontrer des personnages historiques emblématiques tels que Darwin, Dickens, la reine Victoria et d’autres.

Configuration minimale requise Assassin’s Creed Syndicate

Système opératif: Windows 7 64 bits

Processeur: Intel Core i5-2400s 2,5 GHz ou AMD Radeon R9 270



Mémoire: 6 Go de RAM

GPU: NVIDIA GeForce GTX 660 ou AMD Radeon HD 7870

Stockage: Indéterminé

Son: Carte compatible DirectX

Faery

Un curieux mélange entre un jeu de stratégie au tour par tour, des jeux de société classiques tels que Catan et des combats épiques à travers la création de maillets et le hasard. Montez des montagnes, cultivez des forêts, remplissez des lacs ou profitez du sable du désert … vous choisissez votre propre chemin vers la victoire.

Exigences minimales Faeria

