assaut sur Amazon pour découvrir le Coronavirus

Le coronavirus continue de faire l’objet de discussions et, malheureusement, la psychose qui a été créée ces jours-ci pose également de nombreux problèmes à Amazon, aux supermarchés et aux pharmacies. Au cours de ces heures, une nouvelle très curieuse arrive, en fait, beaucoup de gens achètent des smartphones avec une caméra thermique intégrée uniquement pour découvrir qui a la température corporelle la plus élevée que la normale et donc découvrir qui pourrait être affecté par le Coronavirus.

Les symptômes les plus courants de Cov-19 sont la fièvre, la toux et des difficultés respiratoires. Dans les cas graves, l’infection peut provoquer une pneumonie, un syndrome respiratoire aigu sévère, une insuffisance rénale et même la mort. Mais les symptômes que cela entraîne chez les personnes en meilleure santé sont encore plus graves car de nos jours, nous assistons à des comportements qui sortent tellement de l’ordinaire que nous nous précipitons même pour acheter smartphone avec imageur thermique pour savoir qui a de la fièvre.

Blackview BV9800 Pro

L’un des smartphones les plus demandés est le Blackview BV9800 Pro qui monte une caméra arrière avec un objectif de 48 mégapixels combiné au capteur FLIR Lepton pris en charge par un capteur de 5 mégapixels. Seule la caméra thermique placée à l’arrière permet de détecter la température de n’importe quel objet de manière précise.

Cat S61

De plus, ce Cat S61 monte une caméra FLIR avec système d’imagerie thermique intégré qui vous permet de voir la température de n’importe quel objet et même des personnes en temps réel. Le Cat S61 vous permet de mesurer des températures jusqu’à 400 ºC avec une résolution HD.

Cat S60

Le frère cadet de Cat S61 monte une caméra FLIR qui, dans ce cas également, vous permet de connaître la température des noyaux et des personnes. Le Cat S60 a une résolution VGA et détecte des températures jusqu’à 120 ºC.

Logiquement, le Coronavirus ne peut pas être diagnostiqué ou découvert uniquement à l’aide de la caméra d’imagerie thermique d’un smartphone et, en effet, l’utilisation de ces outils ne peut qu’augmenter la psychose liée au virus.