assemblage d’un PC pour jouer en 1440p pour peu d’argent

La configuration d’un PC peut être compliquée, non seulement à cause des décisions que nous devons prendre en ce qui concerne choisissez les composants que nous utiliserons, mais aussi pour toutes les erreurs que nous pouvons faire pendant le processus d’assemblage.

Le choix des composants est la première étape que nous devons franchir pour monter un PC, et franchement c’est très important. Nous devons être conscients de les prix qui évoluent sur le marché, car cela nous aidera à éviter les composants dont le prix est trop élevé, et il est également important de savoir comment les «combiner» pour éviter les goulots d’étranglement, les incompatibilités et les problèmes Alimentation et surchauffe.

Avec cette explication simple, nous pouvons comprendre que de nombreux utilisateurs préfèrent toujours acheter un PC de conduite avant de s’aventurer à choisir leur propre configuration, et c’est ils ne veulent pas prendre de risques. Cependant, opter pour un PC monté par pièces présente de nombreux avantages, et cela nous permet de le “modeler” à notre guise, de répartir le budget comme nous le souhaitons et d’obtenir, dans la plupart des cas, un Meilleur rapport qualité-prix.

Personnellement, je pense que la création de nos propres équipes est la meilleure option qui existe en ce moment. Le marché a beaucoup changé depuis que nous avons publié notre dernier guide dédié à l’assemblage d’un PC pour jouer en 1440p, et c’est pourquoi nous avons décidé de le mettre à jour. Dans cet article, nous partagerons avec vous une sélection de composants qui vous permettront de façonner une équipe pour jouer avec toutes les garanties de cette résolution, et sans avoir à renoncer à rien, c’est-à-dire qu’elle sera parfaitement équilibrée.

Comme nous avons toujours choisi de rechercher une bonne valeur par rapport prix, qualité et performance dans tous les composants, et nous avons déséquilibres évités. Nous aurions pu faire quelques sacrifices pour réduire le prix, mais l’expérience d’utilisation et la valeur réelle de l’équipement auraient été beaucoup plus faibles.

Sans plus tarder, nous entrons dans la matière. Je vous rappelle que vous pouvez partir des questions dans les commentaires et nous vous aiderons à le résoudre.

Que devrait avoir un PC prêt à surmonter le saut vers la nouvelle génération?

C’est la première question qu’il faut se poser avant de s’aventurer à choisir les composants. Nous savons déjà que la PS5 et la Xbox Series X auront un Processeur Zen 2 avec huit cœurs et seize threads découpé au niveau des caches, et que cela fonctionnera à une fréquence approximative de 3,5 GHz. Nous savons également qu’ils seront livrés avec un GPU Radeon avec une puissance similaire à l’AMD Radeon RX 5700, bien qu’il utilisera une architecture semi-personnalisée, ce qui lui permettra supporte le traçage de rayons et le shader à taux variable.

Il n’a pas encore transcendé la quantité de mémoire unifiée qu’ils auront, mais tout semble indiquer que ce sera autour 16 Go et 20 Go. Enfin, il est confirmé que les deux consoles s’appuieront sur un SSD PCIE hautes performances, et cela maximisera le potentiel de ladite unité de réduire les temps de chargement.

Eh bien, si nous faisons une évaluation conjointe de cela, nous devons rencontrer les clés suivantes:

Processeur avec huit cœurs et seize threads.

16 Go de RAM.

Carte graphique Radeon RX 5700.

Unité SSD PCIE.

Nous visons à former une équipe équilibrée, mais sans que le budget ne s’éteigne. Compte tenu de l’importance que nous devons donner à chaque euro investi et du poids qu’il acquiert, en plus de la possibilité de se développer à moyen et long terme sans avoir à faire de gros sacrifices, nous pensons qu’il vaut mieux opter pour la plateforme AM4 d’AMD.

Cette plateforme a beaucoup mûri au fil du temps, offre une stabilité totale, une grande évolutivité même sur les cartes mères les plus économiques et a Un coût très abordable.

Carte mère: GIGABYTE B450 AORUS M

C’est une carte mère qui a tout ce dont nous avons besoin et qui présente également une excellente qualité de construction. Nous avons VRM 4 + 3 phases, refroidissement passif à tous les points clés de la carte et quatre emplacements pour la mémoire DDR4 (jusqu’à 64 Go) à un maximum de 3 200 MHz

L’emplacement où le SSD M.2 est inséré est également livré avec un système de refroidissement passif «Thermal Guard», ce qui signifie que si nous utilisons une unité de stockage PCIE haute performance, nous n’aurons pas à nous soucier des températures de travail. Cette unité peut fonctionner à pleine puissance à tout moment, sans étranglement thermique.

Il offre un excellent rapport qualité / prix dans sa version reconditionnécar il garde le garantie de deux ans et a un prix de 65,10 euros.

Processeur: Ryzen 7 2700

Nous sommes confrontés à l’un des meilleurs processeurs qui existent actuellement en termes de rapport qualité-prix. Votre IPC est très bon, prend en charge l’overclocking et nous permet d’atteindre le nombre minimum de cœurs et de threads dont nous avons besoin sans avoir à faire un gros investissement.

Il a un prix de 149,99 euros, comprend un jeu gratuit à choisir entre Borderlands 3 et The Outer Worlds et est également livré avec trois mois d’abonnement Game Pass gratuits. Une valeur ronde qui en fait un excellent achat. Il est identique au Ryzen 7 2700X, il ne diffère que de celui des fréquences de travail.

Architecture Zen + en process 12 nm.

Huit cœurs et seize threads à 3,2 GHz-4,1 GHz, en mode normal et turbo.

Prend en charge l’overclock avec le chipset B350 et supérieur.

16 Mo de cache L3.

65 watts TDP.

Compatible avec la prise AM4.

Avec ce processeur, nous n’avons pas besoin d’acquérir une solution de refroidissement distincte. Ventilateur Wraith Spire LED Ce qu’il comprend est plus que suffisant pour maintenir ses températures à des niveaux acceptables.

RAM: Corsair Vengeance RGB Pro 16 Go CL16 à 3,2 GHz

Nous avons dit que nous devons avoir au moins 16 Go de RAM. Pour profiter pleinement de notre configuration nous avons opté pour un kit de deux modules de 8 Go Corsair Vengeance RGB Pro fonctionnant à 3200 MHz et avec des latences CL16.

Les processeurs Ryzen de deuxième génération dépendent fortement de la vitesse et de la latence de la RAM pour développer leur plein potentiel. Lors de l’achat d’un kit comme celui-ci nous dépassons le minimum acceptable (2 666 MHz) et nous atteignons un niveau que nous pouvons considérer comme totalement optimal.

Nous avons également atteint la vitesse maximale prise en charge par la carte mère que nous utilisons dans cet assemblage, et nous avons deux autres emplacements libres au cas où nous aurions besoin de nous étendre à long terme.

À cela, nous devons également ajouter excellente qualité de construction qui présentent ces souvenirs, et la touche de couleur qui donnera à notre équipe sans tirer le prix. Ils coûtent 96,99 euros.

Carte graphique: Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8 Go

C’est un élément fondamental pour atteindre notre objectif de jouer avec des garanties en 1440p. On aurait pu opter pour un RTX 2060 pour celui de monter un PC qui a l’accélération du ray tracing par hardware, mais le prix de ces cartes graphiques en Espagne il a tiré Trop et son rapport qualité-prix a considérablement diminué.

C’est pourquoi nous avons décidé de créer un Sapphire Pulse Radeon RX 5700 8 Go, une carte graphique qui dépasse la RTX 2060 en performances brutes et a plus qu’assez de puissance pour jouer avec des qualités maximales et une fluidité totale à 1440p.

Ce modèle est disponible en version reconditionnée (garantie deux ans) pour seulement 321,15 euros. Ce sont ses spécifications:

Noyau graphique Navi 10 (architecture RDNA).

2304 shaders.

GPU en mode de jeu 1700 MHz et 1750 MHz en mode turbo.

144 unités de texturation.

64 unités raster.

Bus 256 bits

8 Go de GDDR6 à 14 GHz.

180 watts TDP. Il nécessite deux connecteurs d’alimentation, un avec 6 broches et un autre avec 8 broches.

Unité de stockage: Crucial P1 CT1000P1SSD8 1TB

Je sais que c’est un point où on aurait pu réduire les dépenses pour réduire le coût global de l’équipement, mais nous sommes partis d’une idée claire: façonner un PC équilibré et capable de surmonter cette transition vers la nouvelle génération, il est donc “essentiel” de monter un SSD PCIE.

Nous avons choisi le Crucial P1 CT1000P1SSD8 de 1 To car il offre une bonne valeur en termes de performances, de capacité de stockage et de prix. Atteignez le Vitesse de lecture de 2000 Mo / s et vitesse d’écriture de 1750 Mo / s, utilise la mémoire 3D NAND QLC et un prix très raisonnable pour ce qu’il offre: 134,84 euros.

Je vous rappelle que le montage d’un SSD PCIE ne sera pas indispensable pour profiter des jeux de nouvelle génération, mais il est fortement recommandé si nous voulons Évitez les temps de chargement longs et fastidieux.

Alimentation: Cooler Master MasterWatt 550 550W 80 Plus Bronze

Nous avons une équipe qui consomme en moyenne environ 405 watts en charge, bien qu’il puisse y avoir des pointes qui seront autour 440 watts Cela signifie que une alimentation de 550 watts couvre nos besoins et cela nous laisse également une marge considérable si nous devons étendre le PC.

L’offre de blocs d’alimentation que nous pouvons actuellement trouver sur le marché est énorme, mais au moment de la rédaction de cet article, le 550W Cooler Master MasterWatt C’est l’option la plus intéressante que nous ayons trouvée. Il a une puissance de 550 watts, a la certification 80 Plus Bronze, a deux connecteurs PCIE 6 + 2 broches et atteint une 45.8A ampérage dans la voie 12V.

Il a également un design semi-modulaire, ce qui nous aidera à gérer le câblage de manière plus efficace, et son prix est assez bon. Il en coûte 59,99 euros. Si nous ne nous soucions pas de la conception semi-modulaire, le Corsair CV550 que nous avons récemment analysé est une excellente option.

Châssis: Cooler Master MasterBox K500L USB 3.0

Nous avons déjà tous les composants, maintenant nous n’avons besoin que du châssis où ils seront montés. Ce point est important, car nous devons nous assurer que le modèle choisi il aura de l’espace pour loger tous les composants, et que vous pouvez créer un flux d’air optimal.

Il joue également un rôle important pour l’esthétique du PC, mais nous ne devons jamais négliger ces touches en faveur de cela, car nous allons nous engager une erreur majeure Cela finira par être très coûteux.

Dans ce cas, nous avons opté pour le Cooler Master MasterBox K500L USB 3.0, un châssis avec un design attrayant qui a beaucoup d’espace pour tout ce que nous voulons assembler et qui est également livré avec trois ventilateurs préinstallés, deux à l’avant et un à l’arrière.

Nous pouvons l’obtenir pour un prix de 51,99 euros.

Notes finales: prix et performances du PC

Le coût total de cette configuration est de 880,05 euros, un assez bon chiffre si l’on considère que vous pouvez déplacer n’importe quel jeu en cours dans qualités maximales et résolution 1440p avec une fluidité totale, et que nous n’avons fait aucun sacrifice important dans aucune de ses composantes les plus importantes.

Comme nous l’avions prévu nous pourrions réduire ce coût en optant pour des mémoires moins chères qui fonctionnent à une fréquence plus basse, en achetant un SSD de capacité inférieure ou en utilisant un disque dur, ou même en optant pour une source d’énergie inférieure, mais nous ferions des sacrifices qui ne sont pas compatibles avec cette idée d’équilibre et d’être “Préparé pour la nouvelle génération” dont nous avons parlé.

Avant de terminer, je laisse quelques données de performance afin que vous ayez une idée de Ce que nous pouvons attendre de cette équipe:

Red Dead Redemption 2 en 1440p et qualité maximale (DirectX 12): 51 FPS.

Gears of War 5 en 1440p et qualité maximale (DirectX 12): 67 FPS.

Battlefield V en 1440p et qualité maximale (DirectX 12): 95 FPS.

Shadow of the Tomb Raider en 1440p et qualité maximale (DirectX 12, PureHair): 71 FPS.

Le Witcher III en 1440p et une qualité maximale (DirectX 11): 74 FPS.