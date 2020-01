Assistance Apple Pay pour toute carte en Europe utilisant Curve

Le support Apple Pay pour n’importe quelle carte en Europe est devenu au moins indirectement disponible via Curve…

Curve est similaire à d’autres Mastercards prépayées, comme Revolut, en connectant une carte physique à une application, ce qui vous permet ensuite de recharger la carte à la demande, de la geler et de la dégeler, etc. Bien que principalement destiné aux voyages, avec des taux de change moyens du marché et des retraits ATM gratuits, vous pouvez également utiliser la carte Curve dans votre propre pays.

Cependant, Curve fait mieux en vous permettant de lier l’une de vos cartes de paiement existantes, puis de basculer entre elles. Lorsque vous effectuez une transaction avec la carte Curve, vous pouvez choisir d’affecter les dépenses à l’une de vos cartes liées. En effet, vous pouvez même le faire rétrospectivement si vous avez oublié de définir la carte que vous vouliez pour une transaction donnée.

Curve vous permet de dépenser depuis n’importe lequel de vos comptes en utilisant une seule Curve Mastercard®.

Chargez votre carte de débit et de crédit Mastercard ou Visa dans l’application Curve et dépensez en utilisant uniquement la Curve Mastercard.

Vous pouvez sélectionner le compte que vous souhaitez payer avec Curve en ouvrant simplement l’application Curve et en appuyant sur une carte bancaire – ce compte deviendra instantanément «actif», prêt à être dépensé avec.

Chaque fois que vous dépensez avec Curve en magasin, en ligne ou aux guichets automatiques, nous débiterons le compte que vous avez sélectionné dans l’application (cela se fait en quelques secondes pendant que vous êtes à la caisse!) – vous pouvez vérifier l’historique de vos dépenses et votre carte actuellement active dans l’application à tout moment.

Curve a obtenu le support Apple Pay aujourd’hui.

Curve avec Apple Pay est ici. Le moyen de paiement le plus sûr et le plus privé.

Comment ajouter votre carte Curve: sur iPhone, ouvrez l’application Wallet et appuyez sur le signe plus. Sur Apple Watch, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone et sélectionnez «Wallet & Apple Pay», puis appuyez sur «Ajouter une carte de crédit ou de débit».

Définissez votre carte préférée comme méthode de paiement par défaut pour les transactions Curve, et vous pourrez ensuite utiliser Apple Pay et la charger sur cette carte.

Malheureusement, Curve n’est pas encore disponible aux États-Unis, mais cette méthode pour obtenir le support Apple Pay pour n’importe quelle carte est disponible dans 31 pays:

L’Autriche

Belgique

Bulgarie

Croatie

Chypre

République Tchèque

Danemark

Estonie

Finlande

France

Allemagne

Grèce

Hongrie

Islande

Irlande

Italie

Lettonie

Liechtenstein

Lituanie

Luxembourg

Malte

Pays-Bas

Norvège

Pologne

le Portugal

Roumanie

Slovaquie

Slovénie

Espagne

Suède

Royaume-Uni (à l’exclusion des dépendances de la Couronne: Jersey, Guernesey et l’île de Man)

Vous pouvez vous inscrire à Curve via l’application iOS gratuite.

