Assistant Google, mise à jour pour une meilleure gestion des notifications

Un voisin Mise à jour de Assistant Google en présentera un une meilleure gestion des notifications, il sera donc possible d’établir de manière simple et immédiate ce qu’ils sont les informations que l’utilisateur souhaite recevoir par l’assistant virtuel.

Le géant de Mountain View travaillerait sur un nouvel espace de gestion des notifications qui s’insérera dans la zone réglages de Assistant Google. À l’intérieur, les notifications seront divisées en sept catégories. Chacun d’eux montrera une série d’éléments qui peuvent être activés ou désactivés, afin de donner à l’utilisateur un plus de contrôle sur l’information souhaitez recevoir de l’Assistant et l’empêcher de gérer les notifications indésirables. Plus précisément, les catégories en question sont:

Aide aux activités: pour recevoir des informations sur les vols, les paiements, les colis de livraison, les événements, les rendez-vous et plus encore depuis votre compte Gmail ou Google.

Trucs et astuces: pour découvrir de nouvelles façons dont l’assistant peut aider.

Abonnements: des notifications sur des sujets que l’utilisateur choisit de suivre.

rappel: toutes les choses dont l’utilisateur a demandé à Google Assistant de se souvenir ou qui ont été attribuées par quelqu’un.

Réponses étendues: pour recevoir plus d’informations sur les choses qui ont été demandées à l’assistant sur d’autres appareils (cartes, artistes, chansons, traductions, réponses aux questions, programmation d’émissions de télévision, etc.).

Commentaires: enquêtes pour améliorer Assistant.

Actions sur Google: les notifications des services connectés à l’assistant.

En outre, une nouvelle section sera introduite grâce à laquelle gérer les nouvelles vous souhaitez recevoir de l’Assistant Google, le tout à partir d’une nouvelle interface de grille qui rend votre consultation plus facile et plus immédiate. Ici, il sera possible ssélectionner les sources d’actualités en filtrant les résultats selon les sections (Affaires, technologie, monde, etc.).