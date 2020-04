Assurez-vous d’avoir une de ces cartes de crédit dans votre portefeuille pour votre prochaine épicerie – .

Alors que la plupart des États-Unis sont actuellement en quarantaine ou en séjour à domicile en raison de la propagation continue du coronavirus COVID-19, des entreprises essentielles comme les épiceries sont l’un des rares endroits restants que les gens sont autorisés à sortir de chez eux.

Grâce à l’épidémie de coronavirus, il y a fort à parier que les dépenses liées à l’alimentation de la plupart des gens ont radicalement changé ces dernières semaines. Vous pourriez commander des plats à emporter et des livraisons de repas encore plus que dans les jours précédant les fermetures et les quarantaines liées au virus, ou vous pourriez être allé à l’extrême opposé et dépenser maintenant beaucoup en épicerie pour vous garder en stock pour une période prolongée. période. Qu’il suffise de dire que la plupart d’entre nous dépensent probablement bien au-delà de ce que les gens dépensaient pour la nourriture et l’épicerie au cours d’un mois normal, ce qui représentait environ 10% du revenu disponible, selon l’USDA.

En ces temps étranges, il pourrait être utile de réévaluer la situation de votre carte de crédit personnelle et de vous assurer que vous avez une carte de crédit de récompenses dans votre portefeuille qui maximise l’un des plus gros postes de votre budget personnel, que vous vous rendiez au magasin pour faire du shopping les allées ou appuyez sur quelques boutons en ligne et apportez l’épicerie à votre porte. Contrairement aux cartes de crédit de voyage, où les choix sont larges et nombreux, il n’y a qu’une poignée de cartes de points et de remboursement qui offrent des produits d’épicerie comme une catégorie de bonus solide, et bon nombre des meilleurs choix proviennent d’un émetteur – American Express. Dans cet article, nous présenterons quelques recommandations des meilleures cartes de crédit qui peuvent rapporter des centaines de dollars ou plus par an pour un ménage typique. Plus votre budget d’épicerie est élevé, plus vous bénéficierez d’une carte de crédit de récompenses parfaitement adaptée aux dépenses d’épicerie, que vous le fassiez en ligne ou que vous soyez l’une de ces âmes endurantes qui s’aventurent dans les magasins physiques en ce moment.

Voici un aperçu de nos recommandations:

American Express® Gold Card

Récompenses d’épicerie: Gagnez 4x points dans les supermarchés américains jusqu’à 25 000 $ par an en achats (puis 1x points par la suite).

Autres récompenses et avantages: Gagnez 4x points non seulement sur l’épicerie, mais aussi sur les repas, 3x points sur les vols réservés directement auprès des compagnies aériennes ou sur amextravel.com et 1x points sur les autres achats. Gagnez jusqu’à 10 $ en crédits de relevé par mois lorsque vous payez avec votre carte dans les restaurants partenaires participants, et obtenez jusqu’à 100 $ par an en crédits de voyage lorsque la compagnie aérienne qualifiée que vous choisissez vous facture des frais accessoires. Cette carte n’a également aucun frais de transaction à l’étranger.

Bonus de bienvenue: Gagnez 35 000 points Membership Rewards après avoir effectué 4 000 $ d’achats au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 250 $

La carte de crédit Amex EveryDay Preferred®

Récompenses d’épicerie: Gagnez 3x points Amex dans les supermarchés américains jusqu’à 6 000 $ par an en achats (puis 1 point par la suite).

Autres récompenses et avantages: Gagnez 2x points dans les stations-service américaines et 1x points sur les autres achats. Utilisez votre carte 30 fois ou plus sur les achats d’une période de facturation et gagnez 50% de points supplémentaires sur ces achats (moins les retours et les crédits).

Bonus de bienvenue: Gagnez 15 000 points de récompense d’adhésion après avoir effectué 1 000 $ d’achats au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 95 $

Carte Blue Cash Preferred® d’American Express

Récompenses d’épicerie: Gagnez 6% de cash back dans les supermarchés américains (jusqu’à 6 000 $ par an en achats, puis 1% après cela).

Autres récompenses et avantages: Gagnez 6% de cash back sur certains services de streaming américains, 3% de cash back dans les stations-service américaines, 3% de cash back sur le transit et 1% sur d’autres achats.

Bonus de bienvenue: Recevez un avoir de 250 $ après avoir dépensé 1 000 $ en achats dans les trois premiers mois.

Cotisation annuelle: 95 $

Cible Redcard

Récompenses d’épicerie: Économisez 5% sur les achats éligibles chez Target.

Bonus d’inscription: N / A

Cotisation annuelle: N / A

Gardez à l’esprit: Target propose la REDcard en tant que carte de débit ou de crédit. Cette carte n’est valable que chez Target, vous pouvez donc économiser sur vos achats d’épicerie et sur tous les autres achats que vous faites chez le grand détaillant, et vous le ferez en économisant 5% à la caisse.

Carte de signature Visa Amazon Prime Rewards

Récompenses d’épicerie: Gagnez 5% de remise en argent chez Whole Foods et sur les achats Amazon.

Autres récompenses et avantages: Gagnez 2% de remise en argent dans les restaurants, les stations-service et les pharmacies. La carte n’a pas non plus de frais de transaction à l’étranger.

Bonus d’inscription: Vous recevrez généralement une carte-cadeau Amazon lorsque vous serez approuvé, bien que le montant exact varie.

Cotisation annuelle: Aucun, mais vous devez être membre d’Amazon Prime.

La carte de crédit Amex Everyday® d’American Express

Récompenses d’épicerie: Gagnez 2x points dans les supermarchés américains jusqu’à 6 000 $ par an en achats (puis 1x points par la suite)

Autres récompenses et avantages: Gagnez 1x points sur d’autres achats. Utilisez votre carte 20 fois ou plus sur les achats d’une période de facturation et gagnez 20% de points supplémentaires sur ces achats (moins les retours et les crédits).

Bonus de bienvenue: Gagnez 10 000 points Membership Rewards après avoir effectué 1 000 $ d’achats au cours des trois premiers mois.

Cotisation annuelle: Aucun

