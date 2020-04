Astro Slide, le smartphone 5G avec clavier QWERTY coulissant

Astro Slide est le premier smartphone 5G à être équipé d’un clavier coulissant physique, ce qui le transforme en un excellent outil de travail pour envoyer des e-mails et éditer des documents lors de vos déplacements. En bref, grâce à son clavier rétro-éclairé et à une option multi-boot conçue pour prendre également en charge le système d’exploitation Linux, Astro Slide peut être considéré comme un véritable mini-ordinateur portable.

Fabriqué par Planet Computers, Astro Slide implémente un grand écran de 6,53 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels, qui peut être poussé vers le haut jusqu’à ce qu’il détecte le clavier QWERTY caché en dessous, accessible via la charnière coulissante révolutionnaire RockUp brevetée par la même entreprise.

Le smartphone est alimenté par le SoC MediaTek Dimensity 1000 5G, avec processeur octa-core (4x A77 à 2,6 GHz, 256 Ko L2 + 4x A55 à 2,0 GHz, 128 Ko L2 2 Mo L3) et GPU ARM G77. Selon la société, cette configuration, Astro Slide offre deux fois les performances des autres chipsets 5G avec une consommation d’énergie considérablement réduite, et le modem 5G bimode permet d’atteindre des vitesses de téléchargement allant jusqu’à 4,7 Gbps. Tout cela s’accompagne d’au moins 6 Go de RAM et 128 Go d’espace de stockage interne extensible avec microSD.

Quant au secteur photographique, Astro Slide est équipé d’un seul appareil photo externe 48 MP avec flash LED et d’un appareil photo frontal pour selfies 5 MP. Les autres caractéristiques incluent: capteur d’empreintes digitales, NFC, batterie 4000 mAh, port USB Type-C, prise audio 3,5 mm, connectivité WiFi 6 (2 x 802.11ax) et Bluetooth 5.1.

L’un des aspects les plus intéressants est que Astro Slide a été conçu pour exécuter les systèmes d’exploitation Android 10 et Linux, vous pouvez donc également utiliser la suite logicielle PDA, y compris l’application Agenda, l’application Notes, le Application AirMail et application Database. Ce smartphone devrait faire ses débuts sur le marché d’ici mars de l’année prochaine.