astuce pour obtenir de nouveaux films sans vous abonner

Amazon affirme sa participation nationale et étrangère au projet de solidarité numérique après les récentes concessions de Mediaset Infinity et d’autres réalités locales telles que TIM, Vodafone et bien d’autres. Confirme son engagement dans cette période très difficile de crise sanitaire et psychologique. Les Italiens contraints de mettre en quarantaine coronavirus sont sur le point de recevoir un accueil Cadeau.

Grâce à une nouvelle initiative lancée depuis le Nouveau Continent, les utilisateurs peuvent Vidéos Prime gratuites sans prévoir l’abonnement obligatoire au service réservé par la société Jeff Bezos. Cela signifie qu’une simple connexion à votre compte suffit pour en accéder à un nouveau catalogue de films exclusivement. Il s’agit d’un contenu pour les familles pour lesquelles des commentaires ont déjà été fournis pour les titres à sortir de n’importe quel appareil.

Comment regarder des films vidéo Amazon Prime gratuitement grâce à la nouvelle initiative

Le scénario actuel voit le Coronavirus extrêmement agressif envers les habitants de la Terre. La Chine, l’Italie et maintenant aussi les États-Unis et l’Espagne sont mis à genoux par la charge génétique de la nouvelle menace planétaire. Quitter la maison est un rêve et tout le monde se réfugie en ligne. Pour prouver ce fait, c’est le nombre croissant de connexions qui fait basculer le réseau. Afin d’encourager le géant du commerce électronique, l’état d’anxiété et de préoccupation, Amazon US, a décidé d’en mettre à disposition Films gratuits. Nous partirons d’Amérique et arriverons en Italie et dans d’autres États.

Parmi les contenu sortant que vous pouvez voir simplement en vous connectant à votre propre Compte Amazon Standard nous soulignons:

Le dangereux livre des choses en tant que vrais hommes

Niko et l’épée de lumière

Peppa Pig

D’autres viendront démontrer qu’Amazon est également proche de ses clients.