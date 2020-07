Astuces Photoshop pour travailler plus rapidement

Photoshop est une application extraordinaire, mais aussi très complexe. Quand nous apprenons à utilise le, nous pouvons trouver de longs délais pour effectuer des opérations très simples. Pour éviter ces revers, rien de mieux qu’une pratique continue. Cependant, il y a aussi quelques petits des trucs Photoshop qui vous fera gagner du temps même si vous n’êtes pas un expert.

Ainsi, dans les lignes suivantes, nous allons vous donner quelques directives qui, nous en sommes sûrs, vous permettront de travailler plus rapidement dans Photoshop, pour obtenir les résultats que vous recherchez mais plus rapidement.

Si vous êtes dans vos premiers jours avec Photoshop, nous ne doutons pas que vous les apprécierez.

Conseils pour accélérer les processus dans Photoshop

Optimisez vos performances

L’une des clés du bon fonctionnement de Photoshop est sa capacité à s’adapter à différents ordinateurs. Même les dernières versions parviennent à bien performer sur des équipes qui ont déjà une décennie. Mais si vous souhaitez adapter l’exécution des processus à votre propre PC, ce que vous devez faire est le suivant:

Ouvrez Photoshop, puis cliquez sur Modifier, puis sur Préférences, puis sur Performances.

Vous vous retrouverez avec un menu d’utilisation de la mémoire. De là, vous pouvez contrôler la quantité de RAM utilisée par Photoshop sur votre ordinateur. Plus le plafond est proche, plus l’expérience devrait être fluide. Vous disposez de plusieurs sections telles que « Paramètres avancés du processeur graphique », dans lesquelles vous pouvez accélérer ces processus en forçant votre machine.

La même chose se produit avec « Historique et cache », qui est chargé de contrôler la quantité d’informations que Photoshop stocke dans la RAM. Vous pouvez choisir le bouton qui correspond le mieux à vos besoins. Ceux qui veulent aller plus loin peuvent configurer manuellement le « Status History ».

Apprenez les raccourcis clavier

Comme pour tout autre logiciel, la plupart des astuces de Photoshop ont à voir avec ses raccourcis clavier d’origine. Surtout dans les programmes qui ont des centaines de menus et sous-menus, apprendre à enregistrer des étapes est essentiel pour prendre moins de temps. Sinon, vous pouvez passer une bonne partie de votre temps à vous déplacer avec la souris jusqu’à ce que vous trouviez une fonction spécifique.

Nous pouvons donner mille exemples d’actions dans Photoshop qui prennent plusieurs secondes si nous les effectuons en recherchant la fonction de manière traditionnelle, et seulement des millièmes lorsque nous connaissons les combinaisons de touches pour eux. De plus, vous ne devez connaître que certaines combinaisons, celles que vous utilisez le plus. Il n’en faut plus.

Configurez votre espace de travail

De nombreuses personnes utilisent Photoshop pour différentes raisons. Ce n’est pas la même chose de le faire si nous sommes photographes comme si nous faisions des designs pour les utiliser dans des présentations virtuelles. Cela a de nombreuses implications dans notre espace de travail. Pour cette raison, nous pouvons trouver les principaux outils dans Essentials. Là, vous pouvez choisir un type d’utilisation de Photoshop, afin que le programme s’adapte à vous.

Générez vos propres actions

Photoshop propose également des solutions d’automatisation intégrées intéressantes, grâce auxquelles nous pouvons simplifier certains processus particuliers. Si, comme nous, vous téléchargez des images d’une taille spécifique, vous pouvez automatiser cette action afin de ne pas avoir à la développer à chaque fois.

Ces actions Photoshop automatiques et personnalisables vous permettront de créer de nouveaux calques de réglage, en plus d’éditer des images, d’ajouter ou de supprimer des éléments, d’ajouter ou de supprimer des effets, etc.

Obtenez une tablette graphique

L’achat de tablettes graphiques peut être un bon débouché pour ceux qui font un travail Photoshop professionnel. Après tout, utiliser une souris ou un trackpad peut être assez ennuyeux. Avec un pointeur, vous pourrez tracer des chemins sur l’interface sans difficulté.

Ces périphériques sont capables de remplacer la souris et vous donneront un contrôle supplémentaire sur vos conceptions.

Pratiquez autant que vous le pouvez

Le dernier des trucs Photoshop que nous pouvons vous proposer est peut-être le plus évident de tous. Le moyen le plus rapide d’optimiser votre traitement dans ce programme est de vous entraîner le plus longtemps possible. En plus de vos obligations, profitez d’une partie de votre temps libre pour mieux connaître Photoshop.

Vous verrez que cela en vaut la peine.

