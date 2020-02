Astuces Star Wars Il existe D’AUTRES Mondes Sith & Jedi Cachés

La romanisation pour Star Wars: The Rise of Skywalker des indices qu’il peut y avoir d’autres mondes Sith et Jedi secrets et cachés dans les régions inconnues. Les régions inconnues, une vaste zone spatiale à peine explorée, sont l’un des concepts les plus fascinants de Star Wars. Selon le roman de Chuck Wendig Aftermath: Empire’s End, les régions inconnues sont en grande partie bloquées “par un labyrinthe de tempêtes solaires, de magnétosphères voyous, de trous noirs, de puits de gravité et de choses bien plus étranges.”

Star Wars: The Rise of Skywalker a introduit la redoute Sith d’Exegol, un monde stérile et désolé caché au fond des régions inconnues. Les anciens Sith avaient découvert la route d’Exegol et y avaient établi une forteresse, laissant derrière eux des Wayfinders pour guider leurs successeurs sur la planète. Palpatine s’était retiré à Exegol après sa mort apparente dans Retour des Jedi, et une flotte massive de Star Destroyers y avait été construite afin de reprendre la galaxie.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Star Wars: Rise Of Skywalker aurait dû utiliser la fin originale de George Lucas

La romanisation de Star Wars: The Rise of Skywalker laisse entendre qu’Exegol n’est peut-être pas le seul monde caché dans les régions inconnues. Lucasfilm a publié un extrait présentant une scène étendue dans laquelle Kylo Ren acquiert pour la première fois le Wayfinder sur le monde natal adopté par Dark Vador de Mustafar. De manière significative, l’extrait suggère que les Sith et les Jedi avaient des bastions.

“Les régions inconnues sont restées inexplorées parce qu’un réseau chaotique d’anomalies avait créé une barrière presque impénétrable à l’exploration; seuls les plus téméraires ou désespérés s’y sont aventurés – criminels, réfugiés et, si les rapports étaient vrais, vestiges de l’ancienne flotte impériale qui avait refusé d’accepter la règle de la Nouvelle République.

Quelques planètes ont été découvertes, mais leurs populations sont restées petites et leur commerce avec le reste de la galaxie a été limité par le risque de navigation. Les Sith et les Jedi avaient trouvé des chemins vers des mondes encore plus dangereux et plus cachés – du moins, disent les légendes – et les sauts de coordonnées spécifiques et soigneusement effectués nécessaires pour naviguer en toute sécurité dans les anomalies faisaient partie de leurs secrets les plus gardés. “

C’est une ligne importante, suggérant qu’il existe encore d’anciens secrets à la fois des Jedi et des Sith dans les régions inconnues. Exegol a caché toute une civilisation de sectateurs Sith, donc clairement tout pourrait être là-bas: Temples oubliés, Holocrons laissés par les Jedi et Maîtres Sith, super-armes secrètes pour une utilisation future.

Vraisemblablement, tous ces mondes ont été découverts grâce à l’utilisation de la Force. Le roman de Timothy Zahn, Thrawn: Alliances, a introduit un pouvoir qu’il a appelé “Skywalking”, qui permet à un sensible à la Force de tracer le chaos des régions inconnues. Tout comme un Jedi prédit un coup de blaster entrant, un sensible à la Force peut prédire la menace imminente d’une masse gravitationnelle. Tout comme un Jedi écarte un boulon de blaster de côté, un pilote sensible à la Force peut éloigner son navire du danger.

Les différents liens de Star Wars pivotent vers une période appelée High Republic Era, au cours de laquelle les Jedi ont pénétré dans les régions inconnues. Ils ont ensuite fait tout leur possible pour aider les autres voyageurs à naviguer, y compris le coûteux Project Starlight. Essentiellement l’équivalent cosmique d’un phare, il a envoyé un signal qui a agi comme une sorte de balise, aidant les voyageurs à trouver leur chemin. Mais il est fort possible que les Jedi n’aient donné à la République qu’un peu de leurs connaissances, réservant de nombreux secrets à leurs propres records, y compris des mondes entiers. Espérons que les différents liens l’exploreront en détail, révélant plus de ces planètes Jedi – et peut-être même faisant allusion à d’autres secrets des Sith que même la romancisation de Star Wars: The Rise of Skywalker n’a pas exploré.

Plus: Star Wars: Le sabre laser jaune de Rey a une vraie signification

Star Trek: Picard confirme la DS9 [SPOILER] Est sur Freecloud

A propos de l’auteur

Tom Bacon est l’un des scénaristes de ., et il est franchement amusé que son enfance soit de retour – et cette fois, c’est cool. Tom se concentre généralement sur les différentes franchises de super-héros, ainsi que sur Star Wars, Doctor Who et Star Trek; il est aussi un lecteur avide de bandes dessinées. Au fil des ans, Tom a établi une relation solide avec certains aspects des diverses communautés de fans et est modérateur de certains des plus grands groupes MCU et X-Men de Facebook. Auparavant, il a écrit des nouvelles et des articles sur le divertissement pour Movie Pilot.

Diplômé de l’Université Edge Hill au Royaume-Uni, Tom est toujours fortement lié à son alma mater; en fait, pendant son temps libre, il y est aumônier volontaire. Il est fortement impliqué dans son église locale, et quiconque le vérifie sur Twitter apprendra rapidement qu’il s’intéresse également à la politique britannique.

En savoir plus sur Thomas Bacon