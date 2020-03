Asus CG32UQ, voici le nouveau moniteur bijou par Asus

L’un des meilleurs alliés des joueurs au monde a toujours été le moniteur, le composant ayant pour rôle fondamental d’afficher les images et les graphiques des jeux vidéo et de les rendre aussi clairs et spectaculaires que possible.

Asus a bien pensé à concevoir un moniteur dédié principalement à la gamme de jeux sur console, produisant le sien Asus CG32UQ, avec des fonctionnalités vraiment top.

Spécifications respectables

Pour aller droit au but, le panneau dont le moniteur est équipé est un VA de 31,5 pouces, Résolution 4K (3840 × 2160) et soutien HDR10 avec certification Affichage HDR 600.

L’angle de vision est de 178 degrés et bénéficie d’un contraste très élevé de 3000.1, la profondeur de couleur est bien 10 bits, fonctionnalité qui permet une gamme de couleurs vraiment étendue, capable de couvrir 95% de la gamme DCI-P3.

Enfin, toutes ces fonctionnalités se traduisent par une luminosité de 400nits avec des pics jusqu’à 600nits.

Du point de vue de la fluidité, il a un taux de rafraîchissement variable entre 40 et 60Hz, mais soutenu par les technologies AMD FreeSync et Adaptive Sync, qui garantissent une compatibilité et une fluidité maximales même à des fréquences de mise à jour variables.

En fin de compte, nous avons un œil particulier sur les temps de réponse, qui grâce à la technologie GameFast, atteste seulement 13 ms de retard en réponse aux commandes et un 5 ms le temps de réponse.

Sans aucun doute, c’est un produit décidément excellent, qui vise principalement à fournir des images d’une qualité et d’une netteté extrêmes avec un faible décalage d’entrée, dans votre choix pour un moniteur de console, il mérite certainement d’être pris en considération.