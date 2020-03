Asus dévoile le nouveau PC de jeu ROG GA35 G35DX avec Ryzen 3000

Toujours Asus a un oeil particulier pour gamimg, sa famille de produits République des joueurs (ROG) a en effet toujours montré un niveau de qualité capable de donner d’excellentes performances de jeu.

Apparemment, Asus a décidé d’agrandir cette grande famille avec un nouveau membre, ROG GA35 G35DX, qui intègre un chipset à l’intérieur X570, capable de supporter les nouveaux Processeur AMD Ryzen 3000.

Performances optimales

Le nouveau PC Asus est disponible en différentes compositions possibles, dans lesquelles le processeur peut varier, qui varie entre Ryzen 7 3700X et 3800X avec d’excellentes performances, atteignant alors le haut de gamme Ryzen 9 3900X et 3950X, avec bien 16 cœurs et 32 ​​threads.

Sur le plan graphique, le PC adopte pleinement la technologie Nvidia, se dotant également dans ce cas de diverses possibilités choisies par Nvidia, à partir de la Nvidia RTX 2060, en passant par le RTX 2060, 2070 et 2080 Super, jusqu’au haut de gamme 2080Ti.

Une carte prend en charge l’audio SupremeFX intégré.

Sur la source des mémoires, le PC est équipé de RAM jusqu’à 64 Go DDR4-3200, tandis que sur le devant de la course, le PC de marque Asus a un SSD NVMe jusqu’à 1 To et un Disque dur 3,5 pouces 1 ou 2 To, avec la possibilité de tout étendre à travers deux emplacements de 2,5 pouces pour SSD / HDD e deux prises M.2 perSSD.

Évidemment, il y a aussi tout ce dont vous avez besoin du point de vue de la connectivité, avec la prise en charge de WiFi 6 et Bluetooth 5.1.

Sur le panneau avant, nous avons quatre ports USB, deux 3.2 Gen1 Type-A et deux 3.2 Gen2 Type-A plus deux prises 3,5.

Un produit vraiment exceptionnel, exagéré à tous égards comme tous les produits de la famille ROG, on ne sait encore rien sur le prix et la date de sortie éventuelle.