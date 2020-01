Asus dévoile les cartes graphiques 5600 XT TUF X3 Gaming et ROG Strix

Il semble que chaque fois que certains lancent de nouvelles cartes graphiques, de petites batailles se déroulent entre Nvidia et AMD. Avec le Radeon RX 5600 XT d’AMD qui se prépare pour sa sortie imminente le 21 janvier et à venir pour la GeForce GTX 1660 Ti de Nvidia, Nvidia est naturellement allé sur la défensive en baissant le prix de son populaire RTX 2060. Et en réponse, AMD pourrait éventuellement booster les horloges du RX 5600 XT avant sa sortie dans la nature.

Avec tous ces allers-retours entre les rivaux, il est facile de manquer les partenaires AIB d’AMD présentant leurs conceptions RX 5600 XT avant la date de sortie officielle du GPU, à commencer par MSI et Asus sur ses talons.

Videocardz a récemment annoncé que le fabricant basé à Taïwan avait finalement révélé les conceptions et les spécifications de ses deux prochaines cartes RX 5600 XT qui rejoindraient ses gammes TUF Gaming et ROG Strix. Et, bien que ni l’un ni l’autre ne soient particulièrement remarquables en termes de conception et de spécifications, les fans d’Asus en attente de la sortie du RX 5600 XT pourraient vouloir y prêter attention.

Jeux en 1080p à bon prix

Image 1 de 2

La carte graphique Asus 5600 XT TUF X3 Gaming sera bientôt disponible. (Crédit image: Asus) Image 2 sur 2

La gamme de jeux TUF d’Asus est plus axée sur la fourniture d’une grande valeur aux consommateurs, ce qui signifie vraiment de grandes performances pour un prix encore meilleur. Et, bien qu’Asus n’ait pas encore partagé le prix du GPU de jeu Asus 5600 XT TUF X3, nous sommes sûrs qu’il sera plus convivial pour les petits budgets.

La carte graphique de jeu Asus 5600 XT TUF X3 offrira 6 Go de GDDR6 VRAM, une conception à trois ventilateurs et une horloge de base de 1620 MHz en mode jeu, ainsi que trois ports DP et un port HDMI. Il faudra également un connecteur à 8 broches.

Jeux 1080p de niveau supérieur

Image 1 de 2

L’Asus RX 5600 XT ROG Strix aura également la même VRAM, une conception à triple ventilateur et des vitesses d’horloge. (Crédit image: Asus) Image 2 sur 2

Comme son homologue TUF Gaming, l’Asus RX 5600 XT ROG Strix aura également la même VRAM, une conception à triple ventilateur, des vitesses d’horloge et des ports. La seule différence, au moins en ce qui concerne les spécifications disponibles actuellement, est que ce modèle comportera des connecteurs d’alimentation double (6 + 8 broches).

En règle générale, les cartes graphiques ROG Strix sont un peu plus chères que la ligne TUF – la Radeon RX 5700 XT ROG Strix, par exemple, coûte 40 $ (environ 30 £, 58 $ AU) de plus que la version TUF – alors attendez-vous à ce que ce soit le étui avec les cartes RX 5600 XT également.

Les cartes Asus 5600 XT TUF et Asus RX 5600 XT ROG Strix devraient sortir le 21 janvier 2020.