ASUS présente la carte graphique RTX 2060 DUAL Mini

ASUS a présenté les nouveaux graphiques dédiés RTX 2060 DUAL Mini, qui se distinguent par leur taille compacte, mais en conservant la puissance de la puce graphique NVIDIA et le bon design de refroidissement habituel de la marque taïwanaise.

Le RTX 2060 DUAL Mini sera proposé en deux versions avec fréquences de travail standard et overclockées. Les deux cartes mesurent 19,7 cm de long, 12,1 cm de haut et ont une épaisseur qui occupe strictement 2 emplacements PCIe. Le PCB est connu et afin de maintenir les coûts, ASUS a probablement réutilisé ceux utilisés dans la série GTX 1660 Ti, car les TU116 et TU106 sont compatibles au niveau des broches.

Ils ont un système de refroidissement également connu par ASUS. Un dissipateur thermique en aluminium avec des ailettes qui entrent en contact direct avec le GPU à la base et une paire de ventilateurs Axial-Tech de 90 mm conçus pour guider axialement tout votre flux d’air. Les ventilateurs sont dotés d’un revêtement de résistance à la poussière et de certificats IP5X. La carte offre également la fonction d’arrêt du ventilateur inactif.

Le premier de l’ASUS RTX 2060 DUAL Mini fonctionne à vitesses de référence fixé par NVIDIA pour cette série, 1365/1680 MHz en modes normal et turbo, tandis que le deuxième modèle DUAL Mini O6G offre des fréquences overclockées jusqu’à 1725 MHz.

C’est la seule différence entre eux apparemment parce que la bande passante mémoire des deux est la même: 14 Gbps (GDDR6 effectif). Les cartes sont alimentées par un seul connecteur d’alimentation PCIe à 8 broches. Ils ont des entrées DVI-D à double liaison, HDMI 2.0b et DisplayPort 1.4.

Prix ​​et disponibilité ASUS RTX 2060 DUAL Mini

Une disponibilité immédiate est attendue sur le réseau de distribution international et un prix de 299 $ pour le modèle de base, tandis que l’overclocké coûtera entre 20-30 dollars de plus. Il sera en concurrence avec l’AMD Radeon RX 5600 XT et probablement avec des modèles tels que l’EVGA RTX 2060 KO.

Tous sont des graphiques dédiés pour couvrir le milieu de gamme du marché. Puissance excessive pour jouer à plein régime à des résolutions de 1080p et avec la possibilité de toucher d’autres personnes comme le réglage 2K de la qualité graphique. Dans le cas d’ASUS, avec une petite taille (sur la bestialité à laquelle nous sommes habitués) qui lui permettra d’être installée dans de petites tours avec des plaques mini-ATX.