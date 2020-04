Asus présente le ROG Strix XG27WQ, un nouveau moniteur dédié aux jeux courbes

Asus semble vouloir élargir sa gamme de moniteurs dédiés aux jeux vidéo, en fait la division Republic of Gamers a annoncé un nouveau moniteur pour le jeu, nommé ROG Strix XG27WQ.

Ce moniteur n’est pas proposé comme haut de gamme, mais il sait de quoi il s’agit et il monte tout le nécessaire pour une excellente expérience de jeu.

Caractéristiques pour offrir netteté et fluidité

Le moniteur en question est divisé en un panneau VA 27 pouces en 16: 9 avec une résolution WQHD de 2560 × 1440, assez compact et pas exagéré.

Parmi les fonctionnalités, le taux de rafraîchissement de 165 Hz doit être souligné, une excellente valeur compte tenu de la haute résolution dont il bénéficie, et du HDR400.

Pour analyser les différentes technologies mises en œuvre à bord, nous avons Adaptive Sync et FreeSync Premium Pro, inséré spécifiquement pour vous permettre d’adapter la fréquence de rafraîchissement à des fréquences d’images variables.

Comme si cela ne suffisait pas, Asus a embelli son moniteur en insérant certaines technologies pour protéger la vue de l’utilisateur et pour éliminer le scintillement et la déchirure d’image gênants, parmi lesquels nous avons Technologie Flicker Free et Extreme Low Motion Blur, qui réinitialisaient les prises de vue dans la reproduction des flux vidéo et l’émission de lumières bleues.

Quant à la connectivité, le moniteur se monte à bord deux ports HDMI 2.0, une entrée DisplayPort 1.2, un port USB 3.0 et la prise 3,5 mm pour l’audio.

Le moniteur qui vient d’être présenté par Asus présente d’excellentes spécifications, n’a pas comme ADN l’exagération classique qui caractérise les produits de la gamme Republic of Gamers, mais il sait ce que c’est et comment vous satisfaire.