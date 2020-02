Asus ROG Kunai, une incroyable manette de jeu multifonction

Des appareils comme celui-ci Asus ROG Kunai Ils sont un signe clair de la professionnalisation du secteur du jeu vidéo est quelque chose de plus en plus évident. Il est révolu le temps où le meilleur contrôleur auquel nous pouvions aspirer était limité à une traverse et à quatre boutons. Ceux d’entre nous qui ont vécu l’évolution entre la commande NES attachante mais pas trop pratique, et des appareils comme ce gamepad de À ses, nous ne pouvons manquer d’être surpris par une telle évolution.

La première chose qui attire l’attention de cette manette est sans aucun doute votre conception. Et c’est que d’une part, il peut être utilisé comme vous le voyez dans l’image ci-dessus, c’est-à-dire avec ses extrémités des deux côtés d’un smartphone. Mais d’autre part, comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessous, vous pouvez également adopter la forme standard de ce type d’appareils pour jouer dans PC. Ainsi, l’Asus ROG Kunai peut être défini, sans aucun doute, comme très polyvalent.

Pour atteindre cette flexibilité, le contrôleur est divisé en trois parties: ROG Kunai Pare-chocsROG Kunai Contrôleurs et ROG Kunai Titulaire, qui sera utilisé différemment selon l’utilisation que vous souhaitez donner à l’appareil à tout moment. Et, par exemple, la partie centrale est totalement consommable quand on veut l’utiliser avec le smartphone, mais pas pour jouer avec le PC.

Bien que vu sa conception, il peut sembler que cette manette de jeu n’est compatible qu’avec le mobile de jeu du même fabricant Asus ROG Phone, la bonne nouvelle est qu’en réalité, elle est compatibilité Avec de nombreux autres modèles de smartphones. Ainsi, la seule limitation sera donnée par les dimensions du téléphone, afin que les contrôleurs latéraux de l’Asus ROG Kunai puissent être correctement couplés (notamment en ce qui concerne sa largeur).

En ce qui concerne les commandes, élément clé de ce type d’appareil, la manette de jeu présente les caractéristiques suivantes:

Commandes du pouce gauche et droit

Boutons A, B, X, Y

D-Pad individuel

Pare-chocs R1, R2, L1, L2

Déclencheurs R3, L3

Boutons multifonctions M1, M2, M3, M4

Boutons: Sélectionner, Profil, Démarrer, Fonction, Démarrer, Réinitialiser (mode Gamepad uniquement)

Commutateur de mode (mode Gamepad uniquement)

En ce qui concerne sa connectivité, Asus ROG Kunai peut être connecté via un câble, pour lequel il dispose d’un port USB-C, sans fil via Bluetooth. De cette façon, le système de connexion ne sera pas un facteur limitant dans les ordinateurs qui ne disposent pas de Bluetooth ou dans les ordinateurs portables avec quelques ports USB déjà occupés.

Bien que Asus ROG Kunai ne dispose pas encore de son propre fichier produit sur le site Web d’Asus, il est possible de le trouver déjà dans la boutique en ligne du fabricant. Là, vous pouvez développer des informations et, si vous le souhaitez, les acquérir, car elles sont déjà en vente. Son prix? 11.9.99 euros.