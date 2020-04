ASUS ROG, nouvelle gamme de PC de jeu dont une avec un double écran

ASUS Republic of Gamers a annoncé un nouvelle série de cahiers de jeu avec les nouveaux processeurs Intel Core 10e génération et Carte graphique NVIDIA GeForce RTX SUPER. Parmi les modèles présentés, également le nouveau Zephyrus Duo 15, qui se distingue des autres par la présence de la ROG ScreenPad Plus, un écran tactile secondaire qui amplifie les opportunités du multitâche et représente la réelle valeur ajoutée de cet appareil.

Cette seconde L’écran de 14,1 pouces a une résolution 4K (3840 x 1100 pixels) et est positionné entre le clavier du portable et sous l’écran principal, pour une utilisation plus facile. Lorsque le portable est ouvert, une charnière incline l’écran secondaire vers le haut selon un angle de 13 °, tout en exposant leSystème aérodynamique actif qui peut ainsi aspirer de l’air frais par le haut sur le Zephyrus Duo 15. Parmi les principales caractéristiques de ce portable, le Processeur Intel Core i9 de 10e génération, le révolutionnaire NVIDIA RTX 2080 SUPER GPU et un Écran FHD 300 Hz (ou la variante avec écran 4K UHD avec une couverture Adobe RGB à 100%).

ASUS ROG Zephyrus S17, Zephyrus S15 et Zephyrus M15

ROG Zephyrus S17 a un grand Écran de 17,3 pouces avec des lunettes ultra-minces, un taux de rafraîchissement de 300 Hz et un temps de réponse gris à gris de 3 ms. Tout cela, combiné avec un GPU RTX 2080 SUPER, un Processeur Intel Core i7 de 10e génération et une technologie de refroidissement AAS spéciale qui ouvre une grande prise d’air sous l’ordinateur portable lorsqu’il est en cours d’utilisation.

Avec son châssis ultra-compact, sa connexion Thunderbolt 3 et sa taille de 15 pouces, ROG Zephyrus S15 a été défini sur Ordinateur portable ultime pour le joueur itinérant. Cela garantira des performances incroyables grâce à son RTX 2080 SUPER GPU et son écran 300 Hz / 3 ms, avec des images fluides même dans les situations les plus mouvementées.

ROG Zephyrus M15 est le modèle le plus pratique, disponible en différentes configurations afin de satisfaire les besoins et les possibilités d’un public plus large, à commencer par les huit cœurs et les 16 threads du processeur Intel Core i7 de dixième génération. Vous pouvez choisir entre un panneau FHD 240 Hz et 144 Hz et un panneau 4K UHD, tandis que les options GPU vont du GeForce GTX 1660 Ti abordable mais capable au GPU RTX 2070.

ASUS ROG Strix SCAR 17 et 15, et ROG Strix G15 et G17

De plus, ASUS ROG a également dévoilé de nouveaux appareils de la famille Strix. À partir de ROG Strix SCAR 17, un écran IPS de 300 Hz, un processeur Intel Core i9-10980-HK à huit cœurs accompagné de 32 Go de RAM DDR4 à 3200 MHz et du GPU SUPER RTX 2080; et ROG Strix SCAR 15, plus léger et plus portable, avec un écran de 15,6 pouces à 300 Hz, un processeur Intel Core i9-10980-HK de 10e génération et un GPU SUPER RTX 2070.

Enfin, les nouveaux ROG Strix G15 et G17 ils sont alimentés par des processeurs Intel de 10e génération jusqu’au Core i7, avec un affichage de 144 Hz (également disponible avec la variante de panneau de 240 Hz) et des GPU jusqu’au RTX 2070 SUPER.

ASUS ROG Zephyrus Duo 15 il sera disponible en Italie au prix de 4 499 euros, tandis que les prix des autres modèles seront communiqués ultérieurement, ainsi que la disponibilité pour le marché italien.