ASUS ROG Phone 2, la mise à jour vers Android 10 arrive enfin

Selon le compte Twitter officiel de ROG, ASUS a confirmé la sortie de la mise à jour Android 10 pour le ROG Phone 2. Après 4 mois de tests, la société a finalement lancé la mise à jour stable Android 10 pour son appareil de jeu et il est maintenant prêt à être téléchargé dans certains pays.

En plus de petits changements et corrections, Android 10 a également quelques fonctionnalités importantes: un thème global pour le mode sombre, des améliorations de la confidentialité et de nouveaux gestes disponibles pour utiliser l’appareil. La mise à jour est actuellement publiée via OTA et ne pèse pas moins de 1 Go.

ASUS ROG Phone 2, la mise à jour Android est désormais disponible

Actuellement, il existe de nombreux smartphones de jeu sur le marché. Cependant, nous pouvons affirmer que ce smartphone est l’un des plus puissants du marché. ASUS ROG Gaming Phone 2 utilise un écran AMOLED 2340 × 1080 de 6,59 pouces et prend en charge un taux de rafraîchissement de 120.

Pour l’alimenter, nous trouvons un Snapdragon 855 Plus, accompagné d’un maximum de 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de mémoire UFS 3.0. En termes de caméra, ASUS ROG Phone 2 arbore une caméra frontale de 24 MP et une double caméra arrière. Ce dernier se compose d’un capteur Sony IMX586 de 48 mégapixels et d’un capteur grand angle de 125 mégapixels.

En outre, le ROG Phone 2 offre également un refroidissement liquide innovant pour les sessions de jeu intenses et des boutons Air Triggers pour les jeux FPS. Il n’est pas encore clair si la mise à jour arrivera avec le correctif de sécurité de mars 2020 mais, compte tenu du calendrier, il pourrait l’inclure. Nous en saurons plus dès que la mise à jour sera disponible pour tous les appareils.