ASUS ROG Strix Go 2.4, un casque pour les vrais joueurs arrive en Italie!

ASUS a annoncé la disponibilité en Italie de Strix Go 2.4, le nouveau casque de la marque ROG (Republic of Gamers) qui offre aux joueurs les plus passionnés les solutions et technologies de jeu les plus avancées. Les ROG Strix Go 2.4 sont, en fait, les le premier casque au monde équipé d’un dongle USB-C 2,4 GHz, pour une connexion super stable à la fois sur la console (PS4, Xbox, Nintendo Switch) et sur les smartphones.

Au-delà de cela, les écouteurs ont toujours le connecteur classique 3,5 mm, afin de les rendre compatibles avec les technologies les plus traditionnelles, et un microphone amovible avec fonction de suppression intelligente du bruit (a été conçu pour isoler jusqu’à 95% du bruit ambiant), pour une communication vocale claire dans n’importe quel environnement. Il y a aussi un deuxième microphone caché à utiliser, par exemple, lors de vos déplacements. Il a également une fonction d’annulation du bruit.

Force du ASUS ROG Strix Go 2.4? L’autonomie. Les écouteurs garantissent en fait 25 heures d’autonomie et jusqu’à 3 heures d’utilisation avec un recharger seulement quinze minutes. Les écouteurs ROG Strix Go 2.4 sont disponibles sur Drako.it et Nexths.it au prix recommandé de 179 euros. En attendant, nous vous laissons les spécifications techniques et une petite galerie.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

casque audio

Connecteurs

2,4 GHz (via USB Type-A ou USB Type-C)

3,5 mm

Fréquence de réponse

20 Hz – 20K Hz (2,4 GHz)

10 Hz – 40 kHz (3,5 mm)

impédance

32 ohms

conducteur

Aimants néodyme 40 mm

batterie

1800 mAh, plus de 25 heures d’autonomie

Charge de 15 minutes pour trois heures d’utilisation

Microphone amovible

Modèle de ramassage

bidirectionnelle

fréquence

100 Hz – 8 KHz

sensibilité

-54 dB

Microphone caché

Modèle de ramassage

Omnidirectionnelle

fréquence

100 Hz – 8 KHz

sensibilité

-45 dB

logiciel

Armurerie II

dimension

Produit (mm)

205 x 190 x 54 mm

Boîte (mm)

176 x 72 x 231 mm

poids

produit

290 g

boîte

815 g

Contenu de la boîte

maisons

Adaptateur type C vers USB

Microphone amovible

Dongle sans fil USB Type-C 2,4 GHz

Câble de charge

Câble audio 3,5 mm (1,2 m)

Guide de mise en route