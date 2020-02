Asus ROG X49VQ, analyse: corps ultra large, cœur de joueur

Depuis un moment maintenant, les moniteurs ultra large Ils ont réussi à se faire une place chez les plus enthousiastes, surtout chez les plus joueurs. À ses a pu aller encore plus loin, en utilisant le format 32: 9 (comme référence, les moniteurs les plus courants fonctionnent avec un format d’écran 16: 9 ou 16:10), avec l’écran Asus ROG XG49VQ. Le moniteur est également fabriqué sous le sceau de l’entreprise République des joueurs, qui garantit des spécifications pour ravir les joueurs les plus exigeants, des temps de réponse quasi nuls aux résolutions de pointe.

Grâce à Asus, nous avons eu l’occasion non seulement de tester ce moniteur, mais d’analyser ce que c’est que de travailler et de jouer avec lui une fois que vous vous êtes habitué au format ultra large, car c’est un produit dont les impressions changent et cela, jusqu’à ce que vous le fassiez. Avec cela, cela peut prendre un certain temps, mais la vérité est que cet “apprentissage” en vaut la peine.

En plus du format ultra large (32: 9), nous devons mettre en évidence le reste des caractéristiques techniques de ce moniteur de jeu:

Moniteur 49 pouces 32: 9 (super ultra large)

Panneau VA. Résolution 3840 × 1080.

Taux de rafraîchissement de 144 Hz

Courbure du panneau: 1800R

Temps de réponse de 4 ms.

Contraste selon le fabricant: 2500: 1.

Luminosité: 450 cd / m²

Haut-parleurs 2x5W.

HDMI 2.0, DisplayPort 1.2

Mesures (avec socle): 1193,33 x 529,10 x 344,74 mm.

Technologie HDR

Déjà le cas de l’Asus ROG XG49VQ fait peur par sa taille, ce qui nous met en garde contre les dimensions du produit, qui sortent de l’ordinaire par rapport aux autres moniteurs. Préparé pour le transport de tous les éléments en toute sécurité, le coffret comprend tout le nécessaire pour avoir le moniteur comme nous le souhaitons, soit en utilisant son propre support, soit en utilisant tout support compatible avec VESA.

Pour notre analyse, profitant de cette compatibilité, nous l’avons couplé directement à notre bras moniteur, mais en raison de la taille dudit écran nous avons dû supprimer notre configuration de trois moniteurs pour cela, puisque rend impossible de vivre avec d’autres moniteurs (Ils n’en ont pas besoin non plus, comme nous le verrons plus tard). En raison de la taille du moniteur et, comme dans d’autres installations, il est fortement recommandé d’installer le moniteur avec l’aide de quelqu’un.

Corps ultra large, cœur 100% gaming

Décrit en une seule phrase, l’Asus ROG XG49VQ est incurvé, de 49 pouces avec un rapport d’aspect de 32: 9, basé sur des moniteurs traditionnels, l’Asus XG49VQ équivaut à deux moniteurs de 27 pouces 16: 9. Sur le papier, cela semble une amélioration supplémentaire par rapport à ce qui existe déjà sur le marché, mais la vérité est que le format ultra large est un sous-monde dans le domaine des moniteurs. La courbure facilite l’utilisation de ces pouces (si elle n’était pas incurvée, la surface à voir serait la même, mais il serait plus compliqué de l’utiliser) et aide également à investir dans des jeux avec des persécuteurs à la première personne.

Étant donné que le moniteur et toutes ses fonctionnalités sont orientées vers les jeux, nous concentrerons l’analyse dans ce domaine, puis dédierons quelques lignes à la navigation Web et aux outils Office.

Dans les jeux, à la première personne ou dans les jeux de conduite, nous vivrons une expérience qui marque un avant et un après, car l’écran nous absorbera. Il n’y aura pas d’espace dans notre vue sans écran, et nous verrons une augmentation du champ de vision dans la plupart des jeux. Selon le jeu, cela peut même être considéré comme un avantage, car la vision acquise sur les côtés par rapport à un écran 16: 9 ou 10 est plus que remarquable.

La résolution native du moniteur est de 3840 × 1080, que nous pourrions appeler Full HD Super Ultrawide. La résolution est inférieure à celle d’autres moniteurs ultra larges qui ont une résolution de 2k, mais en tant que moniteur ultra large, il se conforme parfaitement même si vous travaillez avec 1080p. La fréquence du moniteur peut atteindre 144 Hz, une exigence des joueurs les plus exigeants qui se traduit par une plus grande fluidité lors de l’affichage des images de n’importe quel jeu ou un meilleur temps de réponse.

Pour comprimer cette fonctionnalité, nous devons utiliser un ordinateur dont les caractéristiques permettent de faire correspondre les images par seconde des jeux avec la fréquence du moniteur. FreeSync peut vous aider, si nous avons des cartes AMD. Pour notre banc d’essai, notre ordinateur répondait aux exigences pour atteindre ce taux d’images par seconde (i7 8700k + RTX 2080 Ti).

Oui, nous voyons un commentaire remarquable selon lequel, dans les deux mondes, nous courbe d’apprentissage pour tirer le meilleur parti de ce moniteur, tout en en profitant. Et après nos premières minutes avec lui, nous verrons que certains jeux deviendront plus difficiles à contrôler.

Un exemple clair de cela est League of Legends, qui a une interface utilisateur avec pratiquement aucune personnalisation, ce qui le fait s’adapter aux dimensions de l’écran. Cela signifie que tous les composants de cette interface (barre de santé, mini carte, santé de nos partenaires, …) vont jusqu’au bout de l’écran.

Cela se traduit par un plus grand effort de la part de l’utilisateur lorsqu’il s’agit d’avoir une vision de tous les composants de l’interface, car ces 49 pouces deviendront trop nombreux. Il en va de même pour les jeux de tir comme Apex: Legends: la mini-carte et nos compétences iront dans des zones éloignées du centre de l’attention du jeu.

Nos premiers jeux avec le moniteur étaient plus un “baptême du feu” avec ce moniteur ultra large qu’une expérience complète. Déjà habitués à ce type d’interfaces sur notre moniteur, nous aurons même de grands avantages par rapport à notre ancien moniteur 16: 9, puisque nous doublerons littéralement notre champ de vision, avec les avantages que cela comporte.

Au-delà des jeux, la navigation sur le Web ou l’utilisation des outils Office ne brillera pas spécialement sur cet écran, car comme prévu ne sont pas optimisés pour ce type d’écrans. En plein écran, nous manquerons les 49 pouces, et nous verrons de nombreux éléments «aplatis», essayant de s’adapter à l’écran. Il en sera de même pour les contenus multimédias non conformes à la résolution du moniteur: soit nous aplatirons l’image soit nous aurons deux colonnes noires sur les côtés.

Vous devez avoir l’idée que cela est plus courant que d’habitude dans le monde ultra-large et nous obligera à quitter le plein écran et à vous habituer à la gestion des fenêtres. Grâce à la fonction PBP du moniteur, nous pouvons séparer l’écran en trois sections maximum, en profitant de toutes les connexions d’entrée du moniteur (HDMI et port d’affichage, principalement). Il sera toujours préférable d’utiliser une seule entrée, car trois écrans seront très petits par rapport à l’ensemble du panneau, mais Asus nous offre cette possibilité au cas où nous voudrions avoir des entrées indépendantes, soit pour mieux gérer notre bureau et notre mode de travail, soit même utiliser deux ou trois ordinateurs différents à partir du même écran.

Conclusions

Une fois que vous entrez dans la gamme des moniteurs Ultrawide, il n’y a pas de retour en arrière, disent ses principaux propriétaires, et ce n’est pas une exagération. La quantité d’écran que vous gagnez avec le rapport d’aspect de 32,9 est tout simplement écrasante, offrant un champ de vision impressionnant.

Cependant, tout est dit, la première impression n’est pas seulement d’étonnement, mais aussi de confusion, car l’adaptation à ce rapport d’aspect n’est pas une tâche facile, surtout lorsqu’il s’agit d’un moniteur dont la diagonale est de 49 pouces. Il faut un temps d’adaptation qu’une fois terminé, tout sera plus avantageux qu’un moniteur normal. C’est certainement un moniteur qui s’immerge dans les jeux, en particulier dans les jeux de tir à la première personne. Cependant, pour le travail ou la navigation sur le Web, comme nous l’avons dit précédemment, nous devrons faire une très bonne gestion des fenêtres afin qu’elle ne nous submerge pas.

Tout cela sans ajouter le reste des spécifications de pointe sur un moniteur de jeu, comme sa fréquence de 144 Hz ou sa compatibilité avec la technologie FreeSync. Sa résolution est presque exceptionnelle, laissant dix si j’avais 1440p vertical ou plus, comme d’autres moniteurs ultra larges avec le même rapport hauteur / largeur.

Nous concluons en recommandant le moniteur aux joueurs qui souhaitent investir dans l’immersion, que le rapport 16: 9 ou 16:10 les connaît peu et qu’ils veulent passer directement à 32: 9, ce qui vous laissera sans voix à partir du moment où vous allumez l’écran. Est-ce l’avenir des écrans? Le temps nous le dira, son intention est de devenir un standard pour les plus exigeants lors de la lecture, pour l’instant les moniteurs de format habituels devront apprendre à vivre avec eux.

Jose Miguel Gomez-Casero

Évaluation finale



RÉSUMÉ

Un bon investissement pour tout joueur

Qualité de construction9

Installation et configuration9