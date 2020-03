Asus TUF Gaming VG328H1B, nouveau moniteur de jeu par Asus

Asus a publié un nouveau moniteur dédié aux jeux, nom de code TUF Gaming VG328H1, caractérisé par une diagonale de 31,5 pouces et format 16: 9.

Spécifications de jeu

Le moniteur en question est dédié aux joueurs, en fait il a un Taux de rafraîchissement de 165 Hz et un temps de réponse de 1ms.

Le reste des spécifications comprend à la place tous les meilleurs disponibles sur le marché aujourd’hui, c’est-à-dire un panneau VA FullHD 8 bits, accompagné de Couverture sRGB de 120%, DCI-P3 de 90% e AdobeRGB.

Quant à la luminosité, elle atteint un maximum de 250 nits qui est rejoint par un Contraste 3000: 1, le tout est entouré d’un angle de vision de 178 ° et bénéficie d’un support technologique AMD Free Sync dans la plage de Hz entre 48-165.

Le moniteur n’est pas certifié Nvidia G-Sync, mais Asus garantit également une excellente compatibilité avec les cartes GeForce merci à Technologie Adaptive-Sync.

En plus de ce qui précède, Asus a mis en œuvre d’autres technologies dans le moniteur, notamment ELMB (Extreme Low Motion Blur), spécialement inséré pour éliminer les images fantômes et les déchirures.

De plus, la technologie est également ajoutée Boost de l’ombre, pour éclairer les parties les plus sombres d’une image sans trop saturer la scène.

Pour couronner le tout, ils pensent GamePlus et GameVisual, le premier insère certaines informations sur l’écran, comme Fps, une minuterie et un viseur, tandis que le second propose 7 menus préréglé pour optimiser l’affichage.

Du point de vue de la connectivité, le moniteur est équipé de un connecteur D-Sub, deux connecteurs HDMI 2.0 et une sortie casque.

Du point de vue audio, nous avons plutôt deux haut-parleurs stéréo de 2W chacun.

Pour le moment, aucune donnée concernant le prix et la disponibilité n’a été fournie.