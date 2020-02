ASUS VivoStick, l’ordinateur de poche améliore son niveau

ASUS VivoStick est un ordinateur de poche au format PC-on-a-stick qui s’inscrit dans le segment mini-PC, mais avec une taille super réduite similaire à celle d’une clé USB.

Intel a tenté d’ouvrir le marché il y a quelques années avec un nouveau concept appelé Compute Stick, un appareil qui pouvait transformer n’importe quel écran en PC. Intel l’a abandonné, mais certains fabricants ont opté pour ce facteur de forme en proposant leurs propres modèles.

ASUS VivoStick TS10 était l’un des plus intéressants et maintenant la firme taïwanaise l’a renouvelé avec de plus grands avantages. Continuez à conduire un microprocesseur Atom x5-Z8350 assez obsolète Sûrement pour garder les prix, mais un CPU plus moderne aurait accru l’attractivité de cet ordinateur de poche. En tout état de cause, avec quatre cœurs de traitement “Cherry Trail”, fonctionnant à des fréquences proches de 2 GHz devraient suffire pour les tâches informatiques de base auxquelles il est destiné.

Oui, la capacité de la RAM s’est améliorée avec 4 Go de mémoire et de stockage interne, qui monte maintenant 64 Go. Il est livré en standard avec Windows 10 Pro préinstallé, dans une autre amélioration de l’original. Le support de Linux avec lequel l’Intel Compute Stick n’a pas été cité.

Parmi sa connectivité, nous continuons à trouver des ports Wi-Fi ac et Bluetooth 4.1, USB 3.0 et 2.0, plus un microUSB et un port combiné microphone / casque. Il comprend également un port HDMI qui est celui connecté à un écran tel qu’un téléviseur ou un moniteur en fait un ordinateur fonctionnel.

Nous ne connaissons pas le prix, bien que la barrière des 100 dollars doive être autour. ASUS vient de l’annoncer pour le Japon et nous espérons qu’il atteindra le marché international. Ce n’est pas un appareil pour tout le monde, mais il est très intéressant en tant que PC autonome qui peut être transporté dans une poche et peut être connecté à pratiquement n’importe quel écran.