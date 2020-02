Asus, voici les nouvelles cartes mères TRX40 pour la nouvelle AMD threadripper 3990X

Asus a officiellement annoncé les nouveaux ROG Zenith II Extreme Alpha, ROG Strix TRX40-XE Gaming et Prime TRX40-Pro S, 3 nouvelles cartes mères spécialement conçues pour le nouveau processeur phare d’AMD, le Threadripper 3990X.

Spécifications sans compromis

Le nouveau processeur domestique AMD est actuellement l’une des solutions les plus puissantes du marché, avec sa propre 64 coeurs en fait, il est conçu pour ce groupe d’utilisateurs Haut de gamme qui utilisent le PC non seulement pour jouer mais aussi pour la production de contenu.

De toute évidence, un processeur aussi puissant doit être pris en charge par un matériel capable de lui résister et de vous permettre de tirer pleinement parti de chaque potentiel de processeur.

C’est pourquoi Asus a conçu ces 3 nouvelles cartes mères, dont le haut de gamme, ROG Zenith II Extreme Alpha, fonctionne à 16 phases de puissance Infineon TDA21490, avec certification 90A (présent sur les trois modèles) pour assurer une efficacité maximale overclocking.

Aussi, grâce aux étapes Dr MOS, la carte mère est capable de combiner le nouveau processeur AMD avec les kits de RAM G.Skill, composés de 8 banques 32 Go pour un total de 256 Go DDR4-3600 CL 16.

En plus du haut de gamme, le ROG Strix TRX40-XE Gaming et Prime TRX40-Pro S, les deux versions mises à jour des modèles précédents, mise à jour consistant en l’insertion des phases Dr MOS à courant élevé et des étapes TDA 21472ce qui lui permet de gérer les derniers processeurs AMD et les dernières banques de mémoire RAM.

Cependant, Asus n’a pas oublié les anciens modèles, en fait il les a rendus compatibles avec les nouveaux processeurs grâce à une mise à jour BIOS téléchargeableévidemment pas avec les mêmes performances que les modèles nouvellement présentés.