Atari construira des hôtels avec des thèmes de jeux vidéo

Les installations offriront une expérience de réalité virtuelle et augmentée.

Vous connaissez peut-être la légendaire société Atari grâce à sa participation dans le secteur des consoles au début de l’industrie du jeu vidéo. Bien qu’il ait abandonné cette activité il y a quelques décennies, Atari ramènera la marque avec l’Atari VCS et dynamisera le divertissement électronique à travers sa nouvelle chaîne hôtelière.

Selon Polygon, Atari Interactive. Il a annoncé son entrée dans l’industrie hôtelière avec la révélation de 8 projets hôteliers à construire en Arizona, Las Vegas, Denver, Chicago, Austin, Seattle, San Francisco et San Jose. Pour concrétiser ces complexes, Atari Inc. a établi un partenariat avec le groupe GSD, la société immobilière True North Studio et la Woz Innovation Foundation (qui appartient au cofondateur d’Apple, Steve Wozniak).

Le premier projet dont la construction commencera cette année sera celui de l’Arizona et sera situé à Phoenix. Tout le monde aura un thème de jeu vidéo et aura des expériences de réalité virtuelle et augmentée, ainsi qu’un accent sur les événements d’esports.

Étant un projet de construction, il existe déjà des modèles des installations et Atari a partagé la première image de ce prototype. Vous pouvez voir que l’hôtel aura la structure d’un prisme rectangulaire, mais ce qui est frappant, c’est qu’il aura le symbole de la marque emblématique qui ressemble à la lettre “A”. Nous vous laissons avec l’image ci-dessous.

