Atari VCS peut désormais être réservé avec livraison à Noël

Atari VCS, la réédition du légendaire Atari 2600, a déjà une date d’arrivée garantie sur le marché et est disponible à la réservation sur son site Internet et dans les grands détaillants tels que GameStop et Walmart.

Il y a plus de trois ans, et au milieu de la « fièvre » des consoles rétro, nous avons découvert un projet de crowdfunding à Indiegogo qui visait à relancer l’Atari 2600, le première machine de jeux vidéo réussie Commercialisé à l’été 1977 sous la marque originale Atari VCS (Video Computer System), du même nom choisi pour le lancement.

Depuis lors, les promoteurs ont parcouru une route cahoteuse avec des retards marqués dans les dates de sortie qu’ils annoncaient. Enfin, Atari a promis « une livraison garantie avant le 24 décembre ». De plus, les préventes chez certains des plus grands détaillants du monde confirment que cette fois, il est temps.

Atari VCS, pas seulement une console rétro

La machine a beaucoup changé depuis ce qui a été annoncé dans le projet original et la version définitive a considérablement amélioré son matériel. De plus, son potentiel puisque depuis « seulement » une machine de jeu rétro est maintenant un ordinateur personnel de petit format avec du matériel AMD et un Linux personnalisé (possibilité d’installer d’autres distributions) qui – en gardant la distance – nous rappelle fortement la Steam Machine de Soupape.

De cette façon, l’Atari VCS offre des fonctions de console rétro, mini-PC, ordinateur home cinéma, streaming vidéo, etc. Parmi ses caractéristiques on peut se démarquer:

Processeur AMD Ryzen Embedded R1606G

GPU Radeon Vega 3

4 ou 8 Go de RAM

Stockage 32 Go eMMC + stockage USB / cloud (avec abonnement)

Connectivité 802.11 ac (double bande), Bluetooth 4.0, Gigabit Ethernet

HDMI 2.0, 4 x ports USB 3.1 USB (2 x avant, 2 x arrière)

Pilotes: joystick classique, contrôleur moderne

Matériaux: plastique, bois et métal

Versions et prix

Le problème avec cette machine est que son prix est beaucoup plus élevé que les consoles rétro qui sont arrivées sur le marché et il est difficile pour un joueur de ne pas penser à acheter une console moderne de Nintendo, Sony ou Microsoft. Pour ceux qui apprécient le reste des fonctions, c’est autre chose.

La prévente sur GameStop est pour la version Onyx (noire) et celle de Walmart la variante en or. Les deux sont vendus comme un kit complet comprenant la machine, un joystick sans fil classique et une manette sans fil moderne. Le premier est au prix de 379 $ et le second est de 389 $ avec une date d’expédition du 21 novembre 2020.

Le kit peut également être pré-réservé directement auprès d’Atari, en finition noyer noir avec livraison garantie « avant le 24 décembre » et un prix de 389 $. Atari VCS n’est pas ce qu’on nous avait promis… c’est quelque chose de bien mieux. Le problème est que le prix monte en flèche.