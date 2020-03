AT&T offre un nouveau plan de 15 $ par mois pendant l’épidémie de COVID-19

Plus tôt cette semaine, T-Mobile a annoncé qu’elle allait déployer un 15 $ plan budgétaire pendant cette période de distanciation sociale en partenariat avec MetroPCS. Maintenant, AT&T emboite le pas avec sa sous-marque Cricket dans l’espoir d’offrir un soulagement au cours de ces périodes potentiellement difficiles. Nous avons tous les détails sur le nouveau AT&T 15 $ plan ci-dessous, plus comment vous pouvez apporter des modifications à votre plan de téléphone cellulaire si vous vous êtes retrouvé sans revenu pendant une période de temps.

AT&T présente un plan de 15 $ lors d’une épidémie de COVID-19

À partir d’aujourd’hui, AT&T Prepaid et Cricket Wireless lancent de nouvelles options de forfait moins cher en plus d’ajouter plus de données aux forfaits mensuels. La décision d’aujourd’hui est conçue pour contribuer à atténuer le stress financier que l’épidémie de COVID-19 a eu sur les familles et les individus.

Tout d’abord, AT&T offrira un 15 $ prévoyez un temps limité avec 2 Go de données par mois ainsi que des appels et des SMS illimités. Il est disponible pour les clients existants et nouveaux sans frais d’activation. Les détails sont limités sur la durée de ce plan, mais il correspond assez bien à l’offre de T-Mobile qui a été dévoilée plus tôt cette semaine. Voici tous les détails de l’annonce d’aujourd’hui:

Une offre d’une durée limitée de 15 $ pour 2 Go de données avec appels et SMS illimités sera disponible pour les clients nouveaux et existants sans frais d’activation. Pour commencer avec l’offre à durée limitée de 15 $, visitez simplement www.att.com/prepaid ou utilisez l’application MyATT.

Ensuite, AT&T devrait ajouter 10 Go de données aux plans des clients existants pendant 60 jours. Les nouveaux clients activant après le 26 avril verront une augmentation de 10 Go pendant 30 jours. Tous les détails:

Un volume automatique de 10 Go par mois de données supplémentaires pendant 60 jours est ajouté temporairement aux plans de téléphone plafonnés des clients existants et aux nouveaux clients qui activent les plans de téléphone plafonnés avant le 26 avril. Les nouveaux clients activant les plans de téléphone plafonnés après le 26 avril recevront temporairement un supplément 10 Go de données supplémentaires pendant 30 jours.

AT&T ajoutera également des données Mobile Hotspot supplémentaires pour les clients du forfait Unlimited Plus au cours des prochains mois. Les utilisateurs fréquents de points d’accès remarqueront une valeur supplémentaire de 10 Go de données ajoutée à leurs plans au cours des mois d’avril et mai. Cela est particulièrement utile si vous travaillez sans accès à Internet. Plus de détails:

Les clients avec un forfait Unlimited Plus avec des données Mobile Hotspot et les nouveaux clients qui activent le forfait Unlimited Plus avant le 26 avril recevront temporairement 10 Go de Mobile Hotspot supplémentaire par mois pendant 60 jours. Les nouveaux clients qui s’activent après le 26 avril recevront temporairement 10 Go de données supplémentaires pendant 30 jours.

Vous pouvez en savoir plus sur l’annonce d’aujourd’hui sur cette page de destination chez AT&T.

Prise de 9to5Toys

Évidemment, nous prenons tous ce temps de distanciation sociale un jour à la fois. Il est bon que certaines sociétés comme AT&T et T-Mobile se mobilisent pour apporter des modifications dans la mesure du possible afin d’alléger le stress des clients. Espérons que davantage suivront dans les semaines à venir.

Source: AT&T

