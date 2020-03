AT&T suspend des plafonds de données inutiles en réponse à un coronavirus – .

AT&T a annoncé qu’elle suspendrait le plafonnement des données et les frais de dépassement de compte à mesure que le COVID-19 se propagerait.

Il a été prouvé à maintes reprises que les plafonds de données des FAI sont complètement absurdes et pourraient être éliminés en un instant sans nuire aux fournisseurs de services qui les appliquent.

Le Sénat américain a contacté d’autres FAI pour les exhorter à réagir à cette crise.

L’une des nombreuses choses que la pandémie de coronavirus a prouvées est qu’Internet devrait être un service public et non un luxe. Si on ne vous a pas encore dit de travailler à domicile, vous connaissez probablement quelqu’un qui a, et quel que soit votre travail, vous avez probablement besoin d’un accès à Internet pour le faire. À la lumière de cela, Vice annonce qu’AT & T suspendra les plafonds de données à large bande pour tous ses clients jusqu’à nouvel ordre.

«Beaucoup de nos clients Internet AT&T ont déjà un accès Internet illimité à domicile, et nous renonçons au dépassement des données Internet pour les clients restants», a déclaré un porte-parole de la société à Vice.

Les fournisseurs de services Internet affirment que les plafonds d’utilisation des données et les frais de dépassement sont nécessaires pour gérer la capacité de leurs réseaux, mais comme le souligne Vice, les fuites sur Reddit et les admissions des PDG des FAI eux-mêmes prouvent le contraire. Ces limitations sont simplement un moyen arbitraire pour les FAI d’augmenter les prix sans explication raisonnable. Donc, avant de tapoter AT&T dans le dos, sachez que la société peut éliminer complètement les plafonds de données à tout moment.

Cela dit, la suspension des plafonds de données est une bonne nouvelle pour les consommateurs concernés, et une coalition de sénateurs a envoyé une lettre aux PDG de tous les principaux fournisseurs de services aux États-Unis jeudi leur demandant de suivre l’exemple d’AT & T en suspendant les plafonds ainsi que d’examiner fournir une connexion haut débit gratuite ou bon marché aux étudiants coincés à la maison:

Alors que les organisations du pays formulent leurs réponses à la récente épidémie et à la propagation du nouveau coronavirus, ou COVID-19, nous écrivons pour discuter des mesures que votre entreprise prend pour répondre à la dépendance sans précédent que nous verrons probablement à l’égard des services de téléprésence, y compris le télétravail , l’éducation en ligne, la télésanté et les services d’assistance à distance.

Plus précisément, nous vous demandons de suspendre temporairement les plafonds de large bande et les frais associés ou la limitation pour toutes les communautés affectées par COVID-19 et de travailler avec les districts scolaires publics, les collèges et les universités pour fournir des options de large bande gratuites ou payantes aux étudiants dont les écoles ferment. en raison de COVID-19 qui n’a pas accès à la maison.

AT&T explique sur son site Web que l’allocation d’utilisation des données “est conçue pour aider à maintenir le service Internet à un prix abordable pour notre large base de clients étant donné le volume croissant du trafic Internet riche en données.” Et pourtant, peu importe combien de temps dure cette crise et combien de temps les plafonds de données d’AT & T sont suspendus, j’ai un drôle de sentiment que le conglomérat qui a signalé 181,2 milliards de dollars de revenus en 2019 sera toujours opérationnel sans ces frais de dépassement.

