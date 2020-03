AT&T suspend les plafonds de données et les frais de dépassement pour les utilisateurs à large bande lors d’une épidémie de coronavirus

AT&T a annoncé qu’elle suspendrait tous les plafonds d’utilisation du haut débit alors que les entreprises mettent en œuvre des politiques de travail à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. Suite à l’annonce d’AT & T, Motherboard rapporte que les groupes de consommateurs et les législateurs font pression sur d’autres FAI pour mettre en œuvre des politiques similaires.

L’annonce d’AT & T fait suite à un rapport de la carte mère de ce matin dans lequel les experts ont expliqué comment les plafonds de données et les frais de dépassement n’ont aucune justification technique. Les personnes citées dans le rapport ont expliqué que les plafonds de données ne sont généralement qu’un moyen pour les FAI de retirer plus d’argent aux clients.

Dans le sillage du coronavirus, AT&T s’est toutefois engagé à suspendre tous les plafonds de données et les frais de dépassement jusqu’à nouvel ordre. Dans un communiqué, la société a déclaré:

“Beaucoup de nos clients Internet AT&T ont déjà un accès Internet illimité à domicile, et nous renonçons au dépassement des données Internet pour les clients restants”, a déclaré un porte-parole de la société.

La carte mère ajoute que même si AT&T n’applique pas de plafonds de données à tous ses clients, certains utilisateurs sont limités à 150 Go à 1 To par mois, avec des frais de dépassement de 50 $ par 50 Go.

Afin de lutter contre l’épidémie de coronavirus, de nombreuses entreprises demandent à leurs employés de travailler à domicile, augmentant ainsi leur utilisation du haut débit. Cela comprend Apple, qui a dit aux employés de travailler à domicile si leur travail le permet au moins cette semaine.

