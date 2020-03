Attaques à l’O2 avec un taux convergent «low cost» que jamais

O2 revient à la charge avec une modification de ses débits après avoir relevé la vitesse maximale de la fibre sous sa référence convergente à 600 Mb / s il y a tout juste deux semaines.

Cette fois, O2 comprend un nouveau tarif pour concurrencer les alternatives à bas prix, offrant un convergent jusqu’à 300 Mb / s en fibre optique symétrique et une ligne mobile avec 5 Go de données et appels illimités pour seulement 38 euros.

Le tarif «fibre uniquement» désormais également avec la ligne mobile, au même prix

De cette façon, le récent paquet de fibres optiques et de lignes fixes indépendantes ne sera pas une option. Jusqu’à présent, O2 Espagne proposait à ses clients une ligne fibre optique à 300 Mb / s symétrique, sans ligne supplémentaire, pour le même prix.

Il Catalogue des taux d’O2 C’est donc comme suit.

Téléphonie mobile avec 5 Go de données et d’appels illimités: 10 euros par mois.

Téléphonie mobile avec 25 Go de données et d’appels illimités: 20 euros par mois.

Convergent, fibre optique (300 Mbps symétrique appels illimités vers les lignes fixes nationales) et la téléphonie mobile (avec 5 Go et appels illimités): 38 euros par mois.

Convergent, fibre optique (600 Mbps symétrique appels illimités vers les lignes fixes nationales) et la téléphonie mobile (avec 25 Go de données et appels illimités): 50 euros par mois.

Les nouveaux tarifs n’ont pas, depuis des mois, de distinction par région en termes de prix, comme c’était la norme par la filiale de Telefónica.

En outre, O2 Espagne continue d’inclure des services dans son portefeuille, tels que le support eSIM, le service MultiSIM ou la possibilité de partager la consommation de données entre plusieurs utilisateurs sous la même facturation.

Pour les utilisateurs déjà, il est possible changer vos tarifs aussi simplement qu’en appelant le 1551. Fait intéressant, de O2 ils se justifient en ne communiquant pas l’existence de ce nouveau tarif à leurs utilisateurs par leurs règles de communication strictes:

“Nous nous sommes limités tellement légalement que nous ne pouvons pas le faire, et la vérité est que nous ne voulons pas le faire, parce que si nous enfreignons nos propres règles, vous cesseriez de nous faire confiance (et vous le feriez à juste titre).”

👇 Plus en hypertexte