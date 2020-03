Attendez-vous à plus de football que Fortnite alors que les paris sportifs arrivent dans les casinos tribaux de l’État de Washington – .

Photo de Bigstock

Les amateurs de sports de Seattle pourront peut-être parier légalement sur le taux de réussite des passes de Russell Wilson lors du premier match à domicile des Seahawks cet automne, mais pas sur leur tabouret de bar Pioneer Square préféré. Au lieu de cela, ils devront se rendre dans l’un des 29 casinos tribaux de l’État.

Toutes les formes de sports – y compris les sports électroniques et à l’exclusion de l’athlétisme collégial dans l’État – sont éligibles aux paris en vertu de la loi, mais il appartiendra aux tribus de négocier avec l’État au cours des prochains mois sur les sports qui seront réellement proposés.

Les initiés de l’industrie ne s’attendent pas à ce que les e-sports fassent partie des offres initiales. Les sports fantastiques dits quotidiens comme DraftKings et FanDuel sont interdits. Les casinos sont susceptibles de prendre une réduction de 5 à 10% de chaque pari gagnant.

Le gouverneur de Washington Jay Inslee a signé le projet de loi sur les paris sportifs cette semaine.

Ce sont les termes d’un projet de loi approuvé par la législature de l’État de Washington le 10 mars et signé par le gouverneur Jay Inslee cette semaine.

La légalisation intervient près de deux ans après que la Cour suprême des États-Unis a annulé la loi sur la protection des sports professionnels et amateurs en mai 2018, à la suite d’un défi lancé par le New Jersey pour lever le monopole du Nevada sur cette pratique.

Washington rejoindra 14 autres États avec des paris sportifs en opération. Six autres États et Washington, D.C., ont légalisé les paris sportifs mais n’ont pas encore d’opérations opérationnelles. Dans le New Jersey, la Virginie-Occidentale et l’Indiana, les clients peuvent télécharger des applications comme BetMGM et utiliser leur appareil mobile pour placer des paris partout aux frontières de l’État – au bar, par exemple, ou même sur la plage.

L’État de Washington, en revanche, ressemblera le plus au Nouveau-Mexique, où certains casinos tribaux ont commencé à proposer des paris sportifs en octobre 2018.

“Les électeurs et la législature se sont prononcés sur cette question et personne ne semble s’intéresser aux jeux de hasard du New Jersey dans l’État de Washington”, a déclaré Rebecca George-Kaldor, directrice exécutive de la Washington Indian Gaming Association.

Dans les casinos tribaux, les parieurs peuvent s’attendre à avoir accès à des achats au détail dans les points de vente avec un rédacteur de billets, à des kiosques autonomes pour les paris en libre-service et à des applications mobiles géo-clôturées qui fonctionneront tant que l’utilisateur sera sur le locaux.

“Je ne m’attendrais pas à de gros paris sportifs de style Vegas”, a déclaré Kevin Zenishek, directeur exécutif des opérations de casino au Northern Quest Casino and Resort de la région de Spokane, décrivant des installations comme le Moneyline Sports Bar & Book au MGM Park de Las Vegas, qui a des fléchettes, cornhole et autres accessoires de barre de sport. “La plupart des gens n’anticipent pas qu’il existe un grand marché pour les paris sportifs.”

Rahul Sood, fondateur et PDG de la start-up parisienne d’esports Unikrn, estime que la restriction physique aux casinos tribaux sera un obstacle.

“L’idée que vous devez entrer dans un casino pour placer un pari n’empêchera pas les gens de le faire comme ils le font actuellement”, a-t-il déclaré, décrivant un marché en ligne florissant de paris sportifs légaux dans leur pays d’origine, mais illégal dans la juridiction d’origine de l’utilisateur.

Les paris sportifs hors établissement à Washington sont un crime. Par exemple, les forces de l’ordre ont rompu un réseau de jeu NASCAR dans la région de Spokane en 2010.

L’ancien commissaire aux jeux d’argent de l’État de Washington, Chris Stearns, prévoit que Washington assouplira éventuellement ses règles. “Avec l’essor des sports fantastiques quotidiens, les paris sportifs ont été normalisés”, a-t-il déclaré à .. “Mais si les paris sur mobile se font hors réservation, je pense qu’ils seront tribalisés.”

Entre Las Vegas et les opérations juridiques à l’étranger, les paris sportifs sont une industrie mature avec des fournisseurs existants profondément ancrés de paris sportifs, de matériel de paris, de systèmes de gestion de compte et de logiciels d’entreprise. L’industrie est dominée par des sociétés comme Roar / GFC, ISI, IGT, Scientific Games, US Bet et Rush Street Gaming. Le britannique William Hill est en affaires depuis 1934.

Où cela laisse-t-il les entreprises technologiques de Washington à la recherche d’une opportunité sur ce nouveau marché? “Il y a certainement une possibilité, mais c’est assez tard dans le match”, a déclaré Zenishek.

“Il y a certainement de la place pour les startups”, a déclaré Sood. «Ils doivent comprendre non pas pour concurrencer, mais pour aider les opérateurs à améliorer leur offre.»

Unikrn propose déjà une plateforme de paris esports avec une licence de jeu internationale de l’île de Man. La société estime que l’opportunité de parier sur vous-même en jouant à Fortnite, de placer des paris en direct sur un match de League of Legends ou d’élever des chevaux numériques pour parier sur des courses sont toutes des opportunités que les opérations de paris sportifs traditionnelles n’ont pas encore découvert.

“Ils ont affaire à un public beaucoup plus âgé et plus mature”, a déclaré Sood. «Nous proposons des paris sportifs à un public beaucoup plus jeune.»

Zenishek est d’accord, notant que le joueur de sport typique est un homme blanc de 50 ans et plus. Il dit que la croissance de la compétition e-sport le laisse optimiste quant au fait que les paris e-sport entreront sur le marché des paris sportifs de l’Etat sur la route.

Certains opposants continuent de lutter contre la légalisation. Maverick Gaming, basé au Nevada, a acheté 19 salles de cartes à Washington au cours des deux dernières années, s’attendant à ce que la législature approuve les paris sportifs dans ces installations non tribales, qui comprennent des emplacements à l’intérieur des limites de la ville de Seattle. Le PDG de Maverick, Eric Persson, membre de la tribu de Shoalwater Bay dans le comté de Pacific, Wash., A déclaré au Seattle Times en février que son entreprise dépenserait plus de 30 millions de dollars pour lutter contre la nouvelle loi.

“Maverick Gaming soutient un système inclusif pour les paris sportifs, c’est pourquoi nous nous sommes opposés à la législation récemment adoptée par le Sénat et la Chambre des États pour créer un monopole libre d’impôt pour les paris sportifs dans les casinos tribaux”, a déclaré un porte-parole de Maverick à . par e-mail. . “Nous sommes opposés à l’inclusion du mobile dans un système légal de paris sportifs à Washington après avoir écouté les législateurs et le public.”

Le moment du lancement dépend désormais des négociations entre les tribus et l’État. Avant la pandémie de COVID-19, les partisans de la législation espéraient que les systèmes seraient opérationnels à temps pour le début de la saison de la NFL de l’année prochaine.