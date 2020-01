attention à cette vidéo, elle cache un virus

YouTube, la plateforme vidéo la plus en vue au monde, s’est impliquée dans une attaque de pirate des différentes implications ou, pour mieux dire, les utilisateurs du site sont devenus les victimes préférées des cybercriminels les plus impitoyables du web. Se propageant rapidement grâce à un plan bien planifié, la menace qui a frappé le portail vidéo semble inoffensivement dissimuler en son sein, cependant, des implications différemment candides et problématiques.

Le nom YouTube est impliqué dans une attaque: voici ce qu’il faut faire

S’étendant grâce à deux autres applications, l’attaque qui utilise le nom de YouTube stimule la curiosité des utilisateurs pour atteindre son objectif principal: infecter autant d’ordinateurs que possible avec un virus.

Bien que, comme déjà mentionné, en réalité, seul le nom de la plate-forme Web soit utilisé, l’attaque de pirate trouve son chemin Facebook et Facebook Messenger, des applications sur lesquelles vous pouvez joindre des milliers de contacts extrêmement rapidement et facilement. Selon les derniers rapports reçus, le virus se développerait au moyen de messages auto-générés que l’utilisateur-victime ne se rend même pas compte qu’il transmet à ses contacts. Réciter des formules comme “regardez cette vidéo sur YouTube, c’est trop drôle” avec beaucoup de lien attaché, cliquez simplement sur le lien transmis comme URL YouTube pour tomber dans le piège et devenir par conséquent un autre pion en premier pour générer des messages et des messages infinis où vos contacts seront marqués.

Le risque de mettre des tiers en danger est donc également très grand. À cet égard, le lapin à suivre en est toujours un: prêter une attention particulière à ce type de message et ne jamais ouvrir les liens attachés.