attention à la nouvelle arnaque, de nombreux Italiens touchés

Attention à email dans l’e-mail un peu suspect parce qu’il y en a nouvelles escroqueries en circulation et cette fois ils sont sous le faux nom de la célèbre compagnie d’électricité, Enel Energia. Un grand nombre de consommateurs ont déjà reçu et continuent de recevoir des e-mails qui semblent être envoyés par le même producteur multinational d’électricité, mais en réalité ce n’est que la énième méthode mise au point par certains pirates.

Cette fois aussi, la méthode utilisée est celle de phishing, mais les pirates ont réussi à faire croire aux victimes qu’il y avait un remboursement. Voici tous les détails.

Enel Energia: faites attention à ce message, c’est encore une autre arnaque créée par des hackers

la les pirates ont conçu une nouvelle méthode pour tricher leurs victimes et cette fois ils ont bien pensé à utiliser le nom et le logo du producteur multinational d’électricité, Enel Energia. Le message vous informe d’un remboursement immédiat pour réclamation de mauvais numéros en raison de leur erreur.

Malheureusement, ce n’est qu’un énième canular pour voler les informations d’identification du compte postal ou bancaire, et pour voler autant d’informations personnelles que possible. Il est en effet suggéré de porter une attention particulière à ces messages subtils et de s’appuyer sur certains solutions souvent efficace.

Par exemple, un anti phishing vous permet de détecter les e-mails suspects et de les jeter immédiatement afin de ne pas attirer l’attention des utilisateurs. Sur le net, il est possible de trouver différents types et beaucoup ne présentent aucun type de coût, ils sont très simples à utiliser et font leur travail correctement.