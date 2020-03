attention à l’arnaque aux puces

À partir de 2016, il est devenu possible d’en demander une nouvelle dans toute l’Italie Carte de identité électronique, un document innovant qui remplace définitivement la carte d’identité papier désormais datée, très souvent sujette à casse et coupure. À ce jour, donc, en Italie, 7 millions de citoyens ont activé ce nouveau document au cours des 4 dernières années. Un très grand nombre mais qui reste encore faible par rapport à tous les citoyens italiens. Heureusement, cependant, dans les mois à venir, ce nombre devrait augmenter même si, dans le même temps, le nombre de personnes qui ont commencé à critiquer la nouvelle carte pour les niveaux de sécurité offerts a également augmenté.

Avant d’entrer dans la discussion, il est important de rappeler aux lecteurs que le nouveau carte d’identité électronique respecter pleinement tous Exigences de sécurité OACI MRTD. Malgré cela, ces derniers peuvent être utilisés par les citoyens comme un instrument jeton pour SPID L3 ou pour vous abonner contrats.

Carte d’identité électronique: attention à la sécurité des données

Comme on pouvait s’y attendre, ces dernières années, l’innovation technologique a touché tous les secteurs, électroniques et autres, en numérisant efficacement tout type de service. Malgré cela, cependant, des milliers de personnes continuent d’être préoccupées par leur vie privée et la sécurité de leurs données.

C’est précisément pour cette raison que nous, chez Tecnoandroid, tenons à rassurer tous les utilisateurs. En effet, les données personnelles stockées à l’intérieur des puces installées sur les cartes d’identité électroniques sont totalement sécurisées. De plus, les données collectées lors de la demande de la nouvelle carte, vendent instantanément envoyées à la banque centrale de sécurité maximale.