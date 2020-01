attention au mail sur le remboursement à l’arrivée

Au cours des dernières semaines, les utilisateurs ont signalé l’arrivée d’un dans leur e-mail email cela semble venir par l’Agence du revenu. Un message apparaîtrait dans le corps du message remboursement imminent la paiement de la licence Rai, et en dessous du contribuable est prié de fournir vos informations d’identification pour l’accréditation.

Bien que cette taxe, ainsi que la taxe sur les voitures, soit parmi les plus invisibles pour les Italiens, il n’y a actuellement rien de certain abolition effective. Pour cette raison, il n’est pas possible que ce type de communication soit authentique: c’est donc une nouvelle tentative de phishing.

La seule circonstance pour laquelle un utilisateur peut voir un tel message délivré serait si c’était le même contribuable qui l’avait. demande de remboursement transmise. Pour ce faire, cependant, il est nécessaire de suivre une procédure spécifique, en envoyant cette demande de remboursement à l’Agence du revenu et en recevant éventuellement une communication la demande a effectivement été acceptée.

Frais Rai et phishing: méfiez-vous des e-mails entrants

Si vous n’avez donc déposé aucune demande, il s’agit sans aucun doute d’une escroquerie. Ce type de tentatives est extrêmement répandu et affecte principalement les clients ayant des comptes courants dans des banques bien connues – comme Unicredit, BNL et Sanpaolo – ainsi que d’autres services, tels que les cartes prépayées. postepay et les comptes PayPal.

Pour éviter d’être victime de vol sur votre compte, il est donc nécessaire d’ignorer ces communications. Le lien inséré dans l’e-mail, où les fraudeurs demandent à cliquez pour saisir les données du remboursement, c’est en fait un portail spécialement créé pour pouvoir extrapoler le code utilisateur et le mot de passe de vos comptes chèques e prosciugarli plus tard.

De plus, il est possible de repérer pas l’authenticité de ces communications en vérifiant que l’adresse e-mail de l’expéditeur ne correspond pas à l’un des contacts officiels de l’Agence du revenu.