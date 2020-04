attention au phishing par e-mail sur les faux remboursements à collecter

Pour signaler l’un des derniers cas de courrier de phishing est l’Agence du revenu, qui voit une fois de plus son nom utilisé illégalement par des cybercriminels qui contactent de nombreux utilisateurs pour les informer de la collecte de faux remboursements d’impôt. Encore une fois, il s’agit d’une communication complètement fictive, qui vise uniquement à obtenir des informations sensibles dont vous pouvez bénéficier.

Phishing par courrier: les cybercriminels se font passer pour l’Agence du revenu, méfiez-vous des faux remboursements!

Presque toutes les tentatives de phishing diffusées par des malfaiteurs par e-mail exploitent le nom de sociétés bien connues, signalant leur adresse à première vue identique à celle officielle, afin de pouvoir convaincre les victimes. Dans ce cas, c’est leAgence du revenu pour voir son nom dans de nombreux courriels de phishing qui ont pour sujet “Avis de remboursement d’impôt de 2019”.

Les e-mails visent à persuader les victimes et à les persuader de cliquer sur les liens du message afin de procéder à l’inclusion dans une page clone de informations sensibles. L’Agence du revenu, en effet, recommande de ne pas suivre ce qui est suggéré par le message en question et de procéder à laélimination immédiate; rappelant également que les remboursements ne sont jamais communiqués via ces outils.

En accordant la bonne attention, il sera possible de constater des incohérences entre l’adresse officielle de l’Agence du revenu et celle conçue par les malfaiteurs. Mais en cas de doute, il suffit de consulter la page officielle de manière indépendante ou de contacter le service client, sans suivre ce qui est indiqué par les emails reçus, qui dans la plupart des cas s’avèrent frauduleux.