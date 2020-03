attention aux comptes sur Unicredit, BNL et Intesa

Une nouvelle série de contrôles fiscaux sera bientôt initialisé sur le territoire italien et le tout dans un seul but: celui de réduire l’évasion fiscale systématiquement. Au cours des dernières années, des tentatives ont été faites pour atteindre ce résultat et pourtant, à ce jour, l’évasion fiscale représente l’un des principaux éléments négatifs de notre pays. L’administration fiscale centrale a toutefois décidé que tout cela n’était pas bon du tout et a préparé à cet égard une série d’opérations qui enquêteront sur les poches des citoyens à travers des contrôles effectués à la fois sur vérification des comptes, mais pas seulement; à partir de cette année, en effet, les instruments des autorités fiscales prendraient également en considération deux autres éléments factures électroniques et le stocks moyens: découvrons maintenant tous les détails.

Contrôle fiscal: après les comptes courants également sur les factures électroniques et pas seulement, les stocks moyens sont également affectés

Afin d’assurer le succès de cette opération, l’administration fiscale a décidé de préparer une série d’outils adaptés tels que, par exemple, des algorithmes. Capables de travailler à un rythme rapide, ils sont essentiels car ils sont capables de vérifier les entrées et sorties sur les comptes courants des utilisateurs, puis, une fois terminé, les comparer avec ce qui est indiqué dans la déclaration de revenus. Les nouveaux contrôles fiscaux, comme déjà prévu, permettront à la Guardia di Finanza et l’Agence du revenu pour analyser également les factures électroniques et les stocks moyens, en particulier ceux qui augmentent à un rythme excessivement accéléré.

Enfin, nous informons nos lecteurs que des dieux seront également exécutés parallèlement à ces procédures contrôles fiscaux croisés, afin d’éviter toute forme d’erreur possible.