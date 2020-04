attention aux sites comme Gearbest, AliExpress ou Wish

Après la longue confrontation entre la Chine et les États-Unis autour de diverses questions, il y a eu plusieurs séquelles qui n’ont pas favorisé le commerce mondial. En particulier, La Chine est devenue très rigide en termes de règles d’import-export de produits, car la réputation déjà médiocre de la machine bureaucratique chinoise a imposé des règles et des droits de douane plus stricts.

La douane est une entité que chaque État utilise comme filtre sur le contrôle des marchandises et les personnes entrant ou sortant des frontières. L’UE dispose d’un système assez informatisé, tandis que La Chine présente une situation beaucoup plus compliquée et lente qui risquent de bloquer un produit ou même des personnes en transit pendant des mois pour respecter les contrôles. Il va sans dire qu’en cette période de quarantaine l’achat sur des sites chinois comme AliExpress ou Gearbest peut devenir problématique ou impliquer des coûts imprévus.

Droits de douane: méfiez-vous des sites comme Gearbest, AliExpress ou Wish

On parle évidemment d’envois qui entrent ou sortent de l’Union européenne, et plus ou moins le soutien réglementaire que vous trouvez sur les sites Web des divers courriers ou autres services en ligne est généralement suffisant pour dissiper nos doutes.

Quoi qu’il en soit, si nous devons préparer une expédition en Chine nous devons préparer deux documents fondamentaux tels que: la facture commerciale et la déclaration de libre exportation. Ce dernier document porte en effet toute la responsabilité de l’expéditeur quant à la nature de la marchandise et à sa conformité aux lois du pays destinataire du colis. Il faut ajouter à ces deux documents de base:

Certification obligatoire de la Chine, une certification de qualité et de sécurité obligatoire pour certains produits, disponible sur le site Web de la Chine National Certification and Accreditation (CNCA);

Enregistrement en douane (CR) et procuration (POA), sinon, ces numéros d’enregistrement douanier et leur procuration sont décisifs lors de l’expédition des marchandises.

Les droits de douane représentent généralement un pourcentage de la valeur de la facture ou, en variante, il est basé sur le poids ou le nombre de colis composant l’envoi, qui doivent être retirés directement aux douanes. La seule exception qui évite le paiement du droit se produit dans le cas de situations spécifiques impliquant des organismes internationaux.

Pour savoir combien vous devez payer en Chine, consultez simplement le Base de données sur l’accès aux marchés de la Commission européenne, sur la page Tarifs et règles d’origine. Dans ce dernier, il est en effet possible de remplir le formulaire indiquant le code des douanes et le pays de destination.