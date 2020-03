Au cours de l’exécution sur du papier toilette, Cloud Paper est sur un rouleau avec son produit sans arbre et un don digne – .

(Photo sur papier nuage)

Le papier hygiénique est un article populaire ces jours-ci, car l’épidémie de coronavirus a créé une fuite sur les aliments de base et conduit à vider les étagères des magasins à travers le pays. Cloud Paper, une start-up de Seattle qui fabrique du papier hygiénique sans arbre à partir de bambou, est en marche en ce moment avec sa mission de lutter contre la déforestation et de jouer un rôle en aidant pendant la crise.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

L’entreprise a été créée il y a un an par un trio qui s’est réuni tout en travaillant pour Convoy, la société de technologie du camionnage de Seattle. Les cofondateurs Ryan Fritsch et Austin Watkins, tous deux diplômés de l’Université de Washington qui ont également travaillé ensemble chez Uber, ont uni leurs forces à Tori Kiss, qui dirige désormais les opérations commerciales et la stratégie.

Selon Cloud Paper, 40 000 arbres par jour sont abattus uniquement pour le papier toilette et les serviettes en papier, ce qui équivaut à 20% de la déforestation mondiale. Le bambou est l’une des plantes à croissance la plus rapide au monde, peut être récolté en aussi peu que trois ans et offre une alternative ultra-durable au papier à base d’arbre.

Qu’il s’agisse d’achat de panique ou de stockage intelligent, si les consommateurs ne pensaient pas beaucoup au papier toilette avant la pandémie de COVID-19, ils le sont maintenant.

Cloud Paper, qui vend ses TP ultra-souples 3 plis en boîtes de 24 rouleaux sur son site Web, a vu sa base d’abonnés augmenter de 600% en quelques jours seulement. Et les fondateurs s’attaquent à la ruée sur les approvisionnements en magasin de produits à base d’arbres en fournissant Cloud Paper à au moins une organisation qui pourrait être affectée par une pénurie.

L’équipe Cloud Paper, de gauche à droite: Austin Watkins, Ryan Fritsch et Tori Kiss. (Photo sur papier nuage)

Cloud Paper, qui fait régulièrement don de rouleaux à Food Lifeline, a promis 10 000 rouleaux supplémentaires pour aider les personnes dans le besoin pendant la crise sanitaire.

«Lorsque nous avons lancé Cloud Paper, le critère le plus important était que nous devions avoir un impact positif sur les personnes et les ressources de notre planète dès le premier jour», a déclaré Fritsch. «C’est aussi pourquoi nous avons commencé à nous associer à Food Lifeline depuis le début pour faire don de notre produit aux banques alimentaires et aux refuges qui en ont besoin.»

La course aux magasins pour des produits comme le papier hygiénique serait particulièrement difficile pour ces organisations, a déclaré Fritsch. La société a donc agi rapidement pour augmenter son volume de dons.

En plus de son modèle de vente directe aux consommateurs en ligne, Cloud Paper compte également un certain nombre de clients commerciaux, notamment tous les sites WeWork de Washington et de l’Oregon, des restaurants variés et plus encore.

L’entreprise a levé 500 000 $ lors d’une ronde de financement providentiel l’été dernier et a expédié des dizaines de milliers de rouleaux de papier au cours des mois qui ont suivi son lancement.

La mission de développement durable de l’entreprise ne s’arrête pas à l’utilisation du bambou. Cloud Paper compense également toutes les émissions de carbone générées par le transport de son produit via le Carbon Fund. Et il utilise un emballage sans plastique.