Au milieu des craintes liées aux coronavirus, Tesla fermera son usine aujourd’hui – .

À la lumière du coronavirus, Tesla fermera la production de son usine de Fremont en Californie à la fermeture des bureaux lundi.

L’usine de Tesla a été considérée comme une entreprise non essentielle, elle ne peut donc que «faire des opérations de base minimales».

Tesla aurait recours à l’arrêt forcé pour effectuer des mises à niveau de l’usine.

Avec tout l’état de Californie toujours verrouillé à cause du coronavirus, seules les opérations essentielles sont autorisées à rester fonctionnelles. En tant que tels, les seuls lieux d’affaires autorisés à rester ouverts dans l’État sont les épiceries, les banques, les stations-service, les pharmacies et les laveries automatiques. Cependant, pendant un certain temps, il semblait que Tesla serait en mesure de maintenir la production de son usine de Fremont en Californie à plein régime, malgré la commande.

La bravoure de Tesla à cet égard ne devrait probablement pas surprendre autant étant donné certaines des récentes déclarations d’Elon Musk concernant le virus. Rappelons que le PDG de Tesla, il y a quelques semaines, a qualifié la panique du coronavirus de «stupide» et a par la suite déclaré que «les dommages causés par la panique du coronavirus dépassaient de loin ceux du virus lui-même».

En fin de compte, Tesla a annoncé la fin de la semaine dernière son plan de fermer la production dans son usine de Fremont au milieu d’une tornade de critiques. La production se terminera spécifiquement à la fin des travaux lundi afin de permettre un «arrêt ordonné».

Bien que la production s’arrêtera mardi, la société est autorisée à poursuivre les «opérations de base minimales», une catégorie parapluie qui comprend les éléments suivants par le Département de la santé publique du comté d’Alameda:

Les activités minimales nécessaires pour maintenir la valeur de l’inventaire de l’entreprise, assurer la sécurité, traiter la paie et les avantages sociaux, ou pour les fonctions connexes.

Le minimum d’activités nécessaires pour permettre aux employés de l’entreprise de continuer à travailler à distance depuis leur résidence.

Alors, où cela laisse-t-il Tesla? Eh bien, selon un rapport d’Electrek, Tesla prévoit d’utiliser l’arrêt obligatoire pour mettre en œuvre des mises à niveau et des améliorations d’usine qui, si tout se passe comme prévu, rendront la production beaucoup plus efficace une fois que l’État aura enfin maîtrisé le coronavirus.

Le rapport se lit en partie:

L’entreprise peut encore utiliser une petite main-d’œuvre à l’usine et prévoit de mettre à niveau ses lignes de production.

À l’usine de Fremont, Tesla prévoyait déjà d’importantes extensions pour augmenter sa capacité de production du modèle Y.

Les plans de Tesla à cet égard semblent être beaucoup plus ambitieux que les «opérations de base minimales» autorisées par l’État, il sera donc intéressant de voir comment tout cela se déroulera.

Soit dit en passant, Tesla dans un communiqué de presse la semaine dernière a déclaré qu’elle avait suffisamment de liquidités pour résister à la pandémie de coronavirus.

“Notre trésorerie à la fin du quatrième trimestre de 2019 était de 6,3 milliards de dollars avant notre récente augmentation de capital de 2,3 milliards de dollars”, a expliqué Tesla. «Nous pensons que ce niveau de liquidité est suffisant pour traverser avec succès une longue période d’incertitude. À la fin du quatrième trimestre de 2019, nous disposions de lignes de crédit disponibles d’une valeur d’environ 3 milliards de dollars, y compris des lignes de fonds de roulement pour toutes les régions ainsi que du financement pour l’expansion de notre usine de Shanghai. »

Source de l’image: TierneyMJ / Shutterstock

Utilisateur de Mac depuis toujours et passionné d’Apple, Yoni Heisler écrit sur Apple et l’industrie des technologies en général depuis plus de 6 ans. Ses écrits ont été publiés dans Edible Apple, Network World, MacLife, Macworld UK et, plus récemment, TUAW. Lorsqu’il n’écrit pas et n’analyse pas les derniers événements avec Apple, Yoni aime assister à des spectacles d’Improv à Chicago, jouer au football et cultiver de nouvelles dépendances à la télévision, les exemples les plus récents étant The Walking Dead et Broad City.

