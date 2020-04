Au milieu d’une épidémie «en évolution rapide», les plans de lancement de Blue Origin suscitent un débat – .

Le vaisseau spatial suborbital New Shepard de Blue Origin est assis sur sa rampe de lancement avant un vol d’essai en avril 2018. (Photo Blue Origin)

Les discussions sur les plans de lancement futurs de l’aventure spatiale Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos auraient généré une acrimonie interne en raison de préoccupations concernant l’épidémie de coronavirus – et cela, à son tour, a généré des assurances quant à la sécurité.

L’acrimonie est présentée dans un rapport de The Verge, basé sur des témoignages d’employés non identifiés ainsi que sur un enregistrement audio d’une réunion du personnel au siège de l’entreprise à Kent, Wash.

Les employés craignaient que les plans d’un vol d’essai du vol spatial suborbital New Shepard de Blue Origin ne les mettent en danger, car l’opération impliquerait de se rendre à l’installation de lancement de la compagnie dans l’ouest du Texas.

Coronavirus Live Updates: les derniers développements COVID-19 à Seattle et le monde de la technologie

Un employé aurait également exprimé sa préoccupation pour les résidents du Texas, considérant que l’État de Washington était un point chaud pour les infections à COVID-19. “Il semble que l’entreprise priorise ses objectifs commerciaux et son calendrier au-dessus de la sécurité de ses employés et de la communauté”, a déclaré The Verge, citant l’employé.

Pour ralentir la propagation du virus, les autorités de l’État de Washington et du Texas ont appelé à la fermeture d’entreprises non essentielles et à ce que les gens restent autant que possible chez eux. Cependant, Blue Origin et d’autres sociétés aérospatiales ont généralement été exemptées de ces exigences.

En plus de servir de site pour les tests en vol de New Shepard, l’installation de Blue Origin dans l’ouest du Texas est un site de test pour les moteurs de fusée BE-4 de la société, qui devraient être utilisés sur la fusée New Glenn de Blue Origin ainsi que sur Vulcan de United Launch Alliance. fusée.

The Verge a rapporté que Blue Origin envisageait une tentative de lancement de New Shepard depuis le 10 avril, mais que les nouvelles exigences d’auto-quarantaine du Texas pour les voyageurs arrivant de l’État de Washington ont suscité des questions sur cette date. Selon The Verge, le but de la réunion de cette semaine à Kent était de discuter des options pour procéder.

Dans un communiqué envoyé par e-mail à ., un porte-parole de Blue Origin a déclaré que les plans de la société étaient en évolution:

«Nous ne commentons pas les réunions internes, mais nous avons une culture ouverte et constructive où nous sollicitons les contributions de chaque membre de l’équipe.

«Nous considérons la sécurité comme notre valeur la plus élevée. Période. Pour nos employés, nos communautés, nos clients et nos systèmes. Nous opérons toujours sur notre site de lancement de West Texas où nous avons effectué des tests de moteur et continuerons de le faire. Compte tenu de notre désignation essentielle au ministère de la Sécurité intérieure et du ministère de la Défense, nous avons été autorisés par les autorités fédérales, étatiques et locales à continuer de fonctionner, et nous faisons tout notre possible pour protéger notre main-d’œuvre et nos communautés. Sur tous nos sites, nous travaillons au télétravail depuis plusieurs semaines, effectuant un nettoyage en profondeur, éliminant les visites non essentielles, minimisant les déplacements et pratiquant la distanciation sociale.

“Pour être clair, nous continuons de surveiller cette situation en évolution rapide et nous n’avons pas de date précise fixée pour le lancement de New Shepard, car nous travaillons toujours sur les tests et les exigences techniques.”

New Shepard est destiné à être un véhicule spatial suborbital réutilisable pour les vols touristiques zéro-G ainsi que pour les missions de recherche. Des dizaines de charges utiles scientifiques ont déjà circulé sur des vols d’essai sans équipage, grâce en grande partie au soutien de la NASA. Cependant, Blue Origin ne prend pas de réservation ni ne vend de billets pour les clients.

Début mars, Axios a cité le PDG de Blue Origin, Bob Smith, disant que le prochain vol d’essai de New Shepard pourrait avoir lieu plus tard ce mois-ci et que trois vols sans équipage ou plus étaient prévus «avant d’aller voler des gens». Il a dit que Blue Origin visait ce premier vol avec équipage pour plus tard cette année, mais il a averti qu ‘”il y a beaucoup de travail à faire”.

La propagation du virus et les mesures visant à limiter cette propagation ont eu un impact significatif sur les opérations de Blue Origin. Une semaine après le rapport d’Axios, Space News a cité le vice-président des ventes de Blue Origin, Clay Mowry, disant que la plupart des employés travaillaient à domicile et n’avaient été invités à effectuer que des déplacements essentiels.

“Heureusement, New Shepard peut voler avec une très petite équipe”, a déclaré Mowry à l’époque.