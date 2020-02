Au moins un utilisateur de Motorola Razr souffre de décollement de l’écran

MISE À JOUR: Nous avons reçu une déclaration officielle de Motorola concernant le problème de décollement de l’écran discuté dans cette histoire – vous pouvez découvrir ce que le fabricant de téléphone a à dire dans l’histoire mise à jour ci-dessous.

Suite aux inquiétudes soulevées hier concernant la durabilité de l’écran du Samsung Galaxy Z Flip, la catégorie émergente des téléphones pliables a pris un autre coup, un utilisateur signalant un problème de pelage d’écran catastrophique sur le nouveau Motorola Razr.

Après seulement une semaine d’utilisation, Raymond Wong d’Input a remarqué que le stratifié recouvrant l’écran de son Razr s’était détaché de l’écran le long du pli du téléphone pliable, laissant derrière lui une bulle sur toute la largeur de l’appareil. [via The Verge]

(Crédit d’image: Raymond Wong / Input)

Selon Wong, l’écaillage de l’écran s’est produit à un moment donné pendant un trajet en train de 45 minutes alors que le Motorola Razr était rangé dans sa poche.

“Je ne sais pas comment cela s’est produit, mais je peux vous promettre que ce n’est pas dû à l’impact; le téléphone a été fermé dans la poche avant de mon jean pendant tout le trajet et il n’y a aucun dommage visible nulle part sur l’appareil”, a déclaré Wong.

Pour aggraver les choses, Wong dit que les dommages ne sont pas uniquement esthétiques – la section de l’écran tactile dans la zone déformée a probablement été affectée par les dommages, ce qui rend les “touch and taps” pratiquement insensibles, en particulier lorsque vous appuyez sur des choses dans une liste comme à l’intérieur des paramètres. application “

Quant à ce qui pourrait avoir causé le décollement de l’écran, Wong est incertain, bien qu’il pose la théorie selon laquelle les changements de température peuvent avoir “déclenché une sorte de réaction qui aurait pu desserrer l’adhésif”.

Déclaration officielle de Motorola

En réponse à l’histoire ci-dessus, Motorola nous a contacté avec une déclaration officielle à ce sujet:

“Nous avons pleinement confiance en l’affichage de razr, et nous ne nous attendons pas à ce que les consommateurs subissent un écaillage de l’affichage à la suite d’une utilisation normale. Dans le cadre de son processus de développement, le razr a subi des tests de température extrêmes. Comme pour tout téléphone portable, Motorola recommande de ne pas le stocker (par exemple , dans une voiture) votre téléphone à des températures inférieures à -4 degrés Fahrenheit [-20 degrees Celsius] et au-dessus de 140 degrés Fahrenheit [60 degrees Celsius]. Si les consommateurs subissent une défaillance de l’appareil liée aux conditions météorologiques lors d’une utilisation normale, et non à la suite d’un abus ou d’une mauvaise utilisation, il sera couvert par notre garantie standard. “