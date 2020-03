Au nom de la science! Ils paient 80 mille pesos à ceux qui sont infectés par le coronavirus COVID-19

A la recherche d’un éventuel vaccin, un laboratoire anglais c’est dans en chercher cochons d’Inde volontaires, pour leur permettre de propager le coronavirus COVID-19, ponctuellement, par deux souches affaiblies du virus qui, en théorie, devraient provoquer des conditions respiratoires “légères”. En échange, l’entreprise est disposée à payer 4500 $, environ 90 mille pesos, qui ose faire ce sacrifice au nom de la science.

C’est le personnel de “Centre d’innovation Queen Mary BioEnterprises », qui sont prêts à trouver un vaccin qui débarrassera les Anglais du coronavirus l’hiver prochain. Ainsi, ils recherchent un total de 24 volontaires pour leur injecter les souches «OC34» et «229E»appartenance à COVID-19. Par la suite, ils ont été administrera un vaccin expérimental et les participants devront rester dans un isolement complet pendant deux semaines, d’étudier les symptômes ainsi que la possibilité qu’ils puissent surmonter la maladie.

Si vous êtes de ceux qui sont prêts à vendre leur âme au diable en échange d’une “ lanita ”, sachez qu’il n’y a rien à l’avance, le paiement sera effectué jusqu’à la fin de la quarantaine … si vous survivez. Blague! Selon des spécialistes, eCes souches affaiblies peuvent provoquer une maladie bénigne du système respiratoire, quelque chose comme une grippe saisonnière ou une infection de la gorge.

Ça oui, pendant la période de quarantaine, les participants seront attachés à un régime strict, ils ne pourront effectuer aucun type de exercice et clairement, quand ils obtiennent le coronavirus COVID, ils ne pourront pas avoir de contact physique sans humain, car le vaccin éventuel est encore en cours de développement et précisément, etn phase expérimentale.

Mais heureusement, ce n’est pas le seul espoir de trouver un vaccin possible. Avec environ 10 000 personnes infectées au Royaume-Uni, le Premier ministre, Boris Johnson, a affirmé que le pays traverse “La pire crise de santé publique depuis une génération”de telle sorte qu’il a 53 millions de livres sterling ont été alloués à la recherche, tandis qu’une trentaine de laboratoires travaillent dur pour trouver le brevet.

En outre, selon «El Mundo», plusieurs centres de recherche dans le monde prévoient de faire la même expérimentation avec des volontaires. Le journal espagnol donne comme exemple une étude qui sera réalisée en avril 2020 dans un laboratoire de Seattle aux États-Unis. Cependant, malgré le fait qu’ils recruteront également des volontaires pour être infectés par le coronavirus COVID-19, ils ne paieront que 970 euros, environ 25 mille pesos à ceux qui y participent.

Après que l’Organisation mondiale de la santé a confirmé que coronavirus COVID-19, est devenu une pandémie, infectant plus de 114 mille personnes et faisant plus de quatre mille morts dans le monde, la bataille pour trouver un vaccin possible Il est devenu une priorité, bien que de nombreux experts assurent qu’il sera difficile d’arriver à temps. Pendant, notre travail est et sera de suivre les recommandations officielles.