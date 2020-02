Au revoir à la balance! Ce tapis de bain surveille votre poids et votre santé

Enfin, nous pouvons mettre un terme à notre phobie des balances, l’une des innovations les plus populaires lors du salon technologique CES 2020, a été «Mateo Smart Bath», un tapis de bain intelligent capable de mesurez votre poids, analyser tou la posture, calculer l’indice de masse corporelle et vous donner des conseils personnalisés pour améliorer votre santé, sans aucun doute l’un des gadgets essentiels pour tous ceux qui s’inquiètent de perdre du poids et de rester en forme.

Il n’y a donc plus d’excuses, au lieu de monter et descendre l’échelle quotidiennement, impactant sur l’estime de soi, en espérant avoir baissé de quelques grammes, le tapis de bain développé par un Startup française, eIl est conçu pour être utilisé par fforme inconsciente dans la routine quotidienne, mais ayant des résultats positifs à Long terme.

Mateo Smart Bath, a sept mille capteurs répartis partout, à travers lequel il détecte le poids des utilisateurs, mais pas seulement, il peut aussi déchiffrer la position que les gens ont habituellement, ainsi que la composition corporelle, y compris masse osseuse et corporelle, ainsi que tonifier les muscles.

Il est bien connu qu’en matière de poids, il n’y a pas de recettes miraculeuses, tout est axé sur le maintien d’une alimentation saine et une routine d’exercice qui vous permet de brûler ces calories supplémentaires et c’est là qu’intervient le tapis magique, selon les fabricants, toutes les données collectées par Mateo, vider et stocker dans une application mobile, qui vous permettra de porter objectifs à court et à long terme, surveillez vos réalisations et chaque gramme perdu, améliorez la position de la colonne, ce qui finira par vous aider à éliminer les maux de dos gênants.

Selon son site Internet, l’entreprise travaillait aux côtés d’experts en santé, il était conseillé par les principaux médecins de la médecine podiatrique, ainsi que les leaders de l’Internet des objets afin que Mateo, Pas seulement un produit de plus vendu en ligne, mais un outil scientifique pour la santé. De plus, il est conçu avec un algorithme de reconnaissance qui facilite l’identification et la mémorisation des conditions physiques de chaque membre de la famille. Même si Mateo est toujours un prototype, Ils promettent qu’il sera bientôt publié.