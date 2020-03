Au revoir à SETI @ home après vingt ans à la recherche d’une vie extraterrestre

SETI @ home est né comme un projet unique et très intéressant: rechercher la vie extraterrestre avec le soutien de personnes du monde entier. Son fonctionnement était très simple, nous pouvions transférer temporairement la puissance du CPU de notre PC pour aider à accélérer la charge de travail impliquée dans l’analyse des données du radiotélescope Arecibo à Porto Rico, ainsi que celles du télescope Green Bank en Virginie-Occidentale .

Ces données étaient soumises à examen consciencieux qui visait à détecter tout signal ou indice possible qui pointait, même partiellement, à l’existence possible d’une vie extraterrestre intelligente. Après 21 ans de fonctionnement, le SETI @ home peut se targuer d’avoir reçu un énorme soutien de la communauté, en fait il a atteint cinq millions d’utilisateurs, mais il n’a pas réussi, c’est-à-dire qu’aucun signe de vie n’a été trouvé intelligent en dehors de notre planète, Du moins pour l’instant.

Aujourd’hui, plus de deux décennies en cours, ce projet ferme ses portes et est suspendu. Ce n’est pas une annulation totale, du moins en théorie, mais qu’est-ce qui nous a conduit à cette situation? Voyons.

SETI @ home: un cas de “mort par le succès”

Sur le site officiel du projet, nous avons vu que les nouvelles charges de travail ne seront plus distribuées aux employés au 31 mars, et nous avons aussi une explication, une raison. Selon SETI @ home, ils ont beaucoup de données traitées et veulent se concentrer sur l’achèvement d’une analyse de fond définitive de chacun d’entre eux.

Comme nous l’avons indiqué, les données recueillies par le radiotélescope Arecibo à Porto Rico et par le télescope Green Bank en Virginie-Occidentale ont été divisé en petites portions, quelque chose de fondamental pour qu’ils puissent être traités par les équipes de plus de cinq millions d’utilisateurs qui ont participé au projet, mais une fois ce processus terminé, ils devraient être objet d’analyse par les chercheurs.

Eh bien, SETI @ home a indiqué qu’ils avaient atteint un point de performance “décroissant”, qui ont traité toutes les données dont ils avaient besoin pour l’instant et qui souhaitent consacrer leurs efforts à une analyse finale des résultats finaux pour publier un article de nature scientifique. Dans leur déclaration, ils étaient assez clairs:

«C’est beaucoup de travail pour nous de gérer le traitement distribué des données. Nous devons nous concentrer sur terminer l’analyse de fond des résultats que nous avons déjà et écrire ceci dans un article scientifique ».

Ils se sentent accablé et ils veulent façonner tout le travail qu’ils ont jusqu’à présent, il n’y en a plus. Nous vous rappelons, au cas où ce ne serait pas clair, que ce projet pourrait être réactivé à moyen ou long terme, même si a priori les chances que cela se produise sont assez faibles.

Dans le cas où vous recherchez de nouveaux projets scientifiques pour collaborer avec vos ordinateurs je vous invite à jeter un œil à cette liste, où vous trouverez Beaucoup d’options.